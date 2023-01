V Mariboru moški razbil šipo na avtobusu in lažje poškodoval voznika

V Mariboru je voznik osebnega vozila fizično napadel voznika avtobusa in ga lažje telesno poškodoval. Poškodoval je tudi avtobus, na katerem je razbil šipo ter s tem po nestrokovni oceni povzročil za 2000 evrov škode. Povod za to je bilo parkiranje vozila, so sporočili s Policijske uprave Maribor.