»Cilj akademije je zagotoviti, da tekmovanje za nagrade poteka na pošten in etičen način, in zavezani smo zagotavljanju vključujočega postopka podeljevanja nagrad,« je po poročanju časnika Variety akademija zapisala v izjavi.

Ob tem so še dodali, da »akademija pregleduje postopke kampanje okoli letošnjih nominirancev, da bi zagotovili, da niso bile kršene nobene smernice, in da bi ugotovili, ali so v novi dobi družbenih medijev in digitalnega komuniciranja morda potrebne spremembe smernic. Verjamemo v poštenost naših postopkov nominacij in glasovanja ter podpiramo pristne ljudske kampanje za izjemne dosežke«.

Drama To Leslie, ki je v blagajno doslej prinesla le 27.000 ameriških dolarjev, se je znašla pod drobnogledom zaradi usmerjene kampanje, ki so jo v imenu igralke vodili njeni podporniki.

Vse od razglasitve nominacij ta teden se je v filmski industriji razplamtela burna razprava, ali je njena kampanja kršila pravila in smernice, ki jih je določila akademija. Odkar je bilo objavljena nominacija Andree Riseborough se širijo govorice, da bi jo lahko diskvalificirali.

Po navedbah več virov se bo akademija sestala prihodnji torek, ko naj bi bil na dnevnem redu tudi primer Andree Riseborough. Poleg tega viri razkrivajo, da kljub temu, da je bila Akademija zasuta s klici in elektronskimi sporočili v zvezi z vključitvijo Riseboroughove, ni bila vložena nobena uradna pritožba.