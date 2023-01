Videoposnetki s telesnih kamer policistov so polni nasilnih prizorov. Na njih je videti, kako policisti preganjajo in pretepajo 29-letnega Nicholsa, na koncu pa ga pustijo, da obleži na cesti pod avtomobilom.

Policisti so se nad Nicholsom znesli, potem ko so ga ustavili zaradi domnevno neprevidne vožnje. Nato jim je pobegnil, vendar so ga ujeli blizu njegovega doma.

Na posnetkih je razvidno, da so policisti tekli za njim, ko pa so ga zadihani in nasršeni ujeli, so mu ukazovali, naj se uleže na tla in se pusti vkleniti. Nichols jim je prigovarjal in se prepiral, nakar so ga začeli pretepati, proti njemu pa so tudi uporabili solzivec in paralizator. Nichols na posnetkih ves čas ponavlja, da ni storil ničesar narobe, ob tem pa ne uboga navodil policistov in se z njimi prepira, policisti pa ga neusmiljeno pretepajo.

Potem, ko so se pomirili, bi morali policisti poklicati zdravniško pomoč, saj se Nichols ni več premikal. Na tleh so ga pustili kar 20 minut. Poleg petih policistov, ki so pretepali, jih je okrog stalo še več, ki niso storili ničesar in po besedah šefice policije Memphisa CJ Davis proti njim še poteka preiskava.

Dogajanje v začetku meseca so posnele telesne kamere, s katerimi so opremljeni policisti, pa tudi stacionarna kamera za nadzor ulice.

Iz posnetkov je razvidno, da policija tri minute surovo pretepa Nicholsa. Odvetniki njegove družine so to primerjali z zloglasnim policijskim pretepom losangeleškega temnopoltega voznika Rodneyja Kinga leta 1991, zaradi česar so izbruhnili krvavi nemiri.

Policistom grozijo dolge zaporne kazni

Posnetki so bili objavljeni dan po tem, ko je bilo pet policistov obtoženih umora zaradi Nicholsove smrti. Grozijo jim dolgoletne zaporne kazni. Srhljivi posnetki še enega temnopoltega moškega, ki je umrl v policijskem nasilju so sprožili skrbi, da bo spet prišlo do hudih nemirov.

Mesta po ZDA so se sinoči pripravljala na velike demonstracije. Protesti so bili v petek zvečer načrtovani v Bostonu, Chicagu, Detroitu, New Yorku in Portlandu v Oregonu. »Nočem, da bi zažgali naše mesto in razdejali ulice, saj moj sin ni za to,« je v četrtek dejala Nicholsova mati RowVaughn Wells.

Predsednik ZDA Joe Biden je v petek v Beli hiši dejal, da je zelo zaskrbljen zaradi možnosti nasilja, in pozval, naj protesti ostanejo mirni. Biden je pozval kongres, naj sprejme zakon o pravičnosti pri policijskem delu, ki nosi ime po temnopoltem Georgeu Floydu, ki ga je leta 2020 v Minneapolisu ubil beli policist.

Izgredov za zdaj ni bilo. Protestniki so se v petek zbrali v več mestih, med drugim v Memphisu, kjer so blokirali most čez avtocesto 55, po katerem poteka promet čez reko Mississippi proti Arkansasu. V Washingtonu se je več deset protestnikov zbralo v parku Lafayette, nasproti Bele hiše in v bližini trga Black Lives Matter Plaza.