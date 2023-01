V nedeljo bo v vzhodni in dopoldne tudi v osrednji Sloveniji nizka oblačnost. Drugod bo prevladovalo sončno vreme. Burja na Primorskem bo do večera ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do -1, v nekaterih alpskih dolinah do -9, ob morju okoli 3, najvišje dnevne od 0 do 5, na Goriškem in ob morju do 9 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek in torek bo pretežno jasno, predvsem v ponedeljek dopoldne bo občasno nekaj oblačnosti. Po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Zjutraj bo mrzlo, čez dan nekoliko topleje kot danes in jutri.

Vremenska slika: Nad jugovzhodno Evropo ter nad osrednjim in vzhodnim Sredozemljem je plitvo območje območje nizkega zračnega tlaka, nad večino preostale Evrope pa anticiklon s središčem nad Atlantikom. Od severovzhoda priteka nad naše kraje hladen in razmeroma vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih zahodno od nas in ob Severnem Jadranu delno jasno, drugod pretežno oblačno. V Gorskem Kotarju bo občasno naletaval sneg. Ob severnem Jadranu bo pihala burja. V nedeljo bo v notranjosti Hrvaške pretežno oblačno, drugod pa sončno. Burja ob severnem Jadranu bo popoldne slabela.

Biovreme: Danes bodo le vremensko najbolj občutljivi lahko imeli manjše vremensko pogojene težave. V nedeljo bo vpliv vremena na počutje večinoma ugoden.