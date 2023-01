Slovenska moška reprezentanca v smučarskih skokih je v pravem času prišla v pravo formo. Potem ko je v začetku sezone stik s svetovnim vrhom držal le Anže Lanišek, ki je trenutno tretji skakalec zime, so mu na zadnji tekmi v japonskem Saporu družbo znotraj najboljše deseterice delali še trije slovenski orli.

V Kulmu doslej deset stopničk

Forma je v reprezentanco prišla ravno v pravem trenutku, saj so na sporedu prvi poleti sezone. Ekstremna disciplina v svetu smučarskih skokov, ki je v zadnjih letih povsem v slovenskih rokah. Slovenska skakalna flota je blestela predvsem lani v Planici, ko so Žiga Jelar, Peter Prevc, Anže Lanišek in Timi Zajc poskrbeli za zgodovinsko četverno zmago. Omenjeni četverici na letalnici v Bad Mitterendorfu družbo delajo še Domen Prevc, Lovro Kos in Žak Mogel.

»Forma, ki smo jo ujeli v zadnjem času, se nadaljuje. Imeli smo odličen trening v Planici in nekatere stvari smo še izboljšali,« je nad pripravljenostjo svojih varovancev pred poleti zadovoljen glavni trener Robert Hrgota. Čeprav so Slovenci nesporni vladarji poletov v zadnjih letih, na letalnici v Kulmu na tekmah svetovnega pokala niso bili zelo prepričljivi. Do sedaj se z zmago lahko pohvalijo Primož Peterka, Robert Kranjec (dvakrat) in Peter Prevc. Skupno so orli še šestkrat stopili na oder za zmagovalce. Nazadnje je to uspelo dvakrat Timiju Zajcu, ki je bil drugi in tretji leta 2020, ko so bile na tretji največji letalnici na svetu zadnje tekme. »Komaj čakam, da se začnejo poleti,« je z vidnim nasmehom na obrazu pred odhodom v Avstrijo govoril svetovni podprvak v poletih iz lanskega Vikersunda.

Dvig rezultatske forme pričakuje tudi lanski dobitnik malega kristalnega globusa v poletih Žiga Jelar, ki je imel v zadnjem obdobju na tekmah precej smole z razmerami. S četrtim mestom v Saporu pa je pravo formo ujel Domen Prevc, ki s svojo ekstremno tehniko slavi kot izjemen letalec. »Prepričan sem, da nam stopničke na Kulmu ne bodo ušle,« je v letalske sposobnosti svojih varovancev prepričan Hrgota.

V boju za mali kristalni globus bo letos na sporedu šest posamičnih tekem na letalnicah. Ta konec tedna sta na spored dve, nato pa sledita še dve v Vikersundu in za zaključek sezone še v Planici. Slovenskim letalcem bodo glavno konkurenco predstavljali Norvežan Halvor Egner Granerud, Avstrijec Stefan Kraft ter Japonec Rjoju Kobajaši. Svoje bo poskušal dodati tudi vodilni v svetovnem pokalu Dawid Kubacki, ki pa v svoji dosedanji karieri ne slovi kot izvrsten letalec na smučeh.

Nika Prevc blestela na festivalu evropske mladine

Ženski del karavane se po povratku v Evropo vrača na srednje veliko skakalnico. Po letu 2017 se bodo skakalke ponovno pomerile v nemškem Hinterzartnu. V skakalnem centru v Schwarzwaldu tekem niso gostili, ker so imeli Nemci številne težave pri prenovi skakalnice. Na novo so zgradili nalet skakalnice, ki pa se sprva ni prilegal obstoječemu betonskemu stolpu. Zato so ga morali podreti in zgraditi še enkrat na novo. Na končno uspešno prenovljeni skakalnici bo nastopilo pet slovenskih skakalk. Za razliko od zadnjih tekem na Japonskem je trener Zoran Zupančič v ekipi naredil eno menjavo. Namesto mlade Nike Prevc bo nastopila Tržičanka Nejka Repinc Zupančič.

Nika Prevc je v tem tednu nastopala na olimpijskem festivalu evropske mladine, na katerem je naravnost blestela. V Planici, kjer so potekala skakalna tekmovanja, si je priborila kar tri zlate kolajne. Sedaj pa se bo odpravila še na mladinsko svetovno prvenstvo v Kanado. V Nemčiji bodo tako poleg novinke v ekipi nastopile še Katra Komar, Maja Vtič, Ema Klinec in Nika Križnar.

Slovenke bodo po tednu uspešnega treninga v Planici poskušale nadgraditi letošnje rezultate. Do sedaj se jim je le štirikrat uspelo prebiti na zmagovalni oder. Po dvakrat je to uspelo Križnarjevi in Klinčevi. Lani najboljša reprezentanca v pokalu narodov pa je zaenkrat na četrtem mestu.

Odlično ogrevanje V Kulmu so včeraj že opravili z dvema skokoma za trening in kvalifikacijami. Slovenci so potrdili sloves izjemnih letalcev, saj se je vseh sedem orlov prebilo skozi kvalifikacijsko sito. Slovenci so prikazali izjemno ekipno moč, saj je bila šesterica uvrščena med najboljših 23, a noben ni bil povsem pri vrhu. Najboljši je bil na petem mestu Žiga Jelar, ki se je posebno izkazal v prvem skoku za trening. Poletel je neverjetnih 247,5 metra, kar je najdaljša daljava na letalnici v Kulmu, a je pri pristanku podrsal. Kvalifikacije je dobil Avstrijec Stefan Kraft, ki je bil dve točki boljši od Andreasa Wellingerja in 3,8 od Halvorja Egnerja Graneruda. V Hinterzartnu so dekleta imela zgolj dva skoka za trening. Predvidene kvalifikacije so bile zaradi tehničnih težav prestavljene na danes. Organizatorjem je nagajala naprava za vetrno izravnavo. Izidi kvalifikacij v Kulmu: 1. Kraft (Avs) 207,0 točke (233 m), 2. Wellinger (Nem) 205 (230,5), 3. Granerud (Nor) 203,2 (229,5), 4. Kubacki (Pol) 198,7 (228), 5. Jelar 195,7 (222), 7. Zajc 192,3 (221), 8. Kos 191,7 (221,5), 10. D. Prevc 187 (219,5), 12. Lanišek 181,7 (216,5), 23. P. Prevc 150,1 (193), 40. Mogel (vsi Slo) 100,7 (150).