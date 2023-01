Po dveh porazih proti Crveni zvezdi in Joventutu se košarkarji Cedevite Olimpije vračajo v domačo dvorano, kjer jih jutri čaka Budućnost. Obračun proti nasprotniku iz Črne gore je pomemben že sam po sebi, še toliko bolj pa zaradi dogodka, ki bo ob polčasu, ko bodo pod strop dvorane Stožice dvignili številko 10 legendarnega Dušana Hauptmana. »Olimpija bo morala zmagati, da bo vse skupaj še toliko bolj posebno,« nam je v pogovoru dejal Dušan Hauptman, ki se sicer zadnji dve leti bori z zahrbtno boleznijo. Pozdraviti ga bodo prišli tudi njegovi Green Dragons, kot je dejal sam za organizirano navijaško skupino, ki sicer že vrsto let na košarkarske tekme ljubljanskega kluba ne hodi.

Olimpija se je proti Crveni zvezdi in Joventutu dobro upirala, a ji je v zaključkih zmanjkalo moči in zbranosti, da bi lahko resneje ogrozila nasprotnika. Še vedno sta odsotna Zoran Dragić in Karlo Matković, ki sta izjemno pomembna predvsem pri obrambnih nalogah. Neuspeh proti španskemu moštvu je bolj kot ne zapečatil usodo zmajev v evropskem pokalu, kjer so s kar desetimi porazi in le dvema zmagama na dnu skupine A, v preostalih šestih tekmah pa jih le še čudež lahko pripelje do osmega mesta, ki še pelje v končnico. Za uspeh proti Budućnosti, ki v ligi ABA ne blesti, igra pa zato boljše v evropskem pokalu, bo Olimpija potrebovala več zbranosti v obrambi, ponoviti pa bo morala dobra napadalna večera iz Beograda in Badalone.

»Budućnost je zdaj že naš stari rival. Znova imajo ekipo, ki je na vseh položajih dobro pokrita, igralci pa so izkušeni. Mi smo se po nekaj dnevih znova vrnili domov in imeli nekaj več časa za trening. Ne pričakujemo, da bi se kakšen od poškodovanih vrnil, je pa zadovoljivo, da nimamo nobenih novih zdravstvenih težav. Pričakujem, da bomo igrali z veliko energije. Za vse nas stare Olimpijine igralce in Olimpijo kot klub bo to poseben dan, saj bo šla pod strop številka 10 našega kapetana Dušana Hauptmana. Želim si, da bi ta poseben dogodek pospremilo veliko navijačev. Krenili bomo po zmago, ki bi nas obdržala pri vrhu lestvice lige ABA,« je povedal trener Olimpije Jurica Golemac. Podobno razmišlja tudi Alen Omić: »Budućnost ima agresivne igralce, pripeljali so še dve okrepitvi. Dobri so v napadu in skoku. Na to se bomo morali dobro pripraviti in narediti vse, da pridemo do zmage. Računamo tudi na naše navijače, saj je z njimi vse precej lažje.« x

Liga ABA, 17. krog: Zadar – Borac 85:75, danes ob 17. uri: Igokea – Split, ob 19. uri: Studentski centar – MZT Skopje, jutri ob 12. uri: Cibona – Mega, ob 15. uri: FMP – Crvena zvezda, ob 17. uri: Olimpija – Budućnost, ob 19. uri: Partizan – Mornar.