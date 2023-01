Novak Đoković, četrti nosilec, na teniškem odprtem prvenstvu Avstralije kot hitri vlak še naprej drvi proti svojemu desetemu naslovu na prvem turnirju velike četverice v letu. Če se je na začetku turnirja še veliko govorilo o njegovi poškodbi stegenske mišice in je v drugem krogu proti Francozu Enzu Couacaudu izgubil doslej edini niz na turnirju, v šestnajstini finala pa v dvoboju proti Grigorju Dimitrovu v prvem nizu igral do tega trenutka še zadnjo podaljšano igro, je odtlej neustavljiv. No, morda se je v včerajšnjem polfinalnem dvoboju proti nepostavljenemu Američanu Tommyju Paulu za hip zazdelo, da bi se lahko iztiril, a se je hitro pokazalo, da se je le malo zatresel.

Pri vodstvu s 5:1 in serviranju za prvi niz se je Đoković namreč zapletel v manjši spor s sodnikom Damienom Dumusoisom zaradi uporabljanja brisače med točkami. Servis je nato izgubil, Paul pa je njegovo živčnost izkoristil in bliskovito izenačil na 5:5. Servis za 6:5 je za tem Đoković dobil, za zmago v prvem nizu pa ga nato nasprotniku odvzel še tretjič v prvem nizu, ki ga je dobil s 7:5. »Vsem težavam navkljub sem se zbral in vesel sem, da mi je uspelo priti v še en finale,« se je prvega niza po dvoboju spomnil Novak Đoković, ki nato v drugem in tretjem nasproti ni imel več njegovim udarcem doraslega tekmeca. Dobil ju je s 6:1 in 6:2 ter se po skupno dveh urah in 22 minutah, pri čemer je prvi niz trajal natanko eno uro, veselil še svoje desete zmage v desetem melbournskem polfinalu, skupno pa že 27. zaporedne na tem prizorišču, s čimer je zdaj za zmago popravil rekord, ki si ga je do včeraj delil z Američanom Andrejem Agassijem. »Počutim se odlično, od moči kar prekipevam,« se je po tekmi pošalil Đoković, ki je dosegel 12 asov (a vpisal tudi 5 dvojnih napak), nato pa v resnem tonu vendarle dodal: »Jasno je, da nismo več tako sveži kot na začetku turnirja. A dobro vem, kaj lahko pričakujem od sebe.«

Zadnja ovira na poti do desetega Đokovićevega naslova v Melbournu, s čimer bi 35-letni Beograjčan po Rafaelu Nadalu (14 zmag na OP Francije) postal drugi igralec v zgodovini z dvomestnim številom lovorik na enem samem grand slamu, s Špancem pa bi se izenačil tudi po skupnem številu naslovov na turnirjih velike četverice (22), bo jutri ob 9.30 po slovenskem času tretji nosilec Grk Stefanos Cicipas. Ta je v včerajšnjem polfinalu proti Rusu Karenu Hačanovu (18. nosilec) za uvrstitev v svoj prvi finale na OP Avstralije (v polfinalu je nastopil četrtič) na igrišču prebil uro več od Đokovića, naposled pa se je veselil zmage s 3:1 v nizih. »Hvaležen sem, da lahko igram tenis na tej ravni, veliko let si že prizadevam, da bi grški tenis postavil na zemljevid. Hvaležen sem, da me tukaj spremlja toliko rojakov, sem v finalu in videli bomo, kaj se bo zgodilo,« je povedal Cicipas, ki bo v svojem drugem finalu na turnirjih za grand slam še drugič igral proti Đokoviću – pred dvema letoma sta se pomerila v finalu OP Francije, v katerem je Grk že vodil z 2:0 v nizih, a vseeno izgubil. »Najini dvoboji so vedno zelo zahtevni, čustveni. Stefanosa spoštujem, a nedelja bo za oba zgolj posel,« pa je pred finalom, zmagovalec katerega se bo povzpel tudi na prvo mesto lestvice ATP, še povedal Đoković.

Melbourne v številkah Moški posamezno, polfinale: Cicipas (Grč, 3) – Hačanov (Rus, 18) 7:6 (2), 6:4, 6:7 (6), 6:3, Đoković (Srb, 4) – Paul (ZDA) 7:5, 6:1, 6:2.