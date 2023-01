No, zdaj si zadevo lahko razlagamo na dva načina. Prva razlaga je, da so se kranjski verniki očitno nekaj zamerili bogu ali pa so premalo močno molili in jih je bog z ognjem opomnil, kdo je glavni. Druga, bolj prijazna razlaga pa je, da je prišlo do manjše nesreče pri prižiganju sveč, a je bil bog milosten in je poskrbel za hitre in usposobljene gasilce ter za to, da ni prišlo do nobene večje škode, kaj šele človeških žrtev.

Zdaj si pa razlagajte, kakor si hočete. Čudna so pota Gospodova, kajne.