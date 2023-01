»Vedno sem sanjala o tem, da bom mama in da bom imela srečno družino. Vesela sem, da sva se našla s Carterjem, in navdušena sva, da bova skupaj ustvarjala družino. Najini srci kar prekipevata od ljubezni do najinega fantka,« je med drugim povedala Paris Hilton.

Hiltonova in Reum, oba sta stara 41 let, sta se zaročila februarja 2021, konec tega leta pa sta se tudi poročila. O želji po družini je govorila že večkrat, a hkrati poudarjala, da želita s partnerjem leto po poroki uživati v družbi drug drugega ter da si težko predstavlja nosečnost, ko pa je na letalu 200 dni na leto. No, naposled sta torej našla drugačno rešitev, po tem, ko je obelodanila srečno novico, pa so se čestitke njenih številnih zvezdniških prijateljev kar usule.