Se Zdravko Mamić že tretjič ženi?

Nekdanji svetovalec hrvaškega nogometnega kluba Dinamo in športni agent Zdravko Mamić bo še tretjič izrekel usodni da. Vse se je razkrilo na zadnji novinarski konferenci v Mostarju, ko je obtožil trenerja Anteja Čačića, da ni vreden te vloge, saj je v osmem desetletju življenja in nima potrebne energije in želje za delo. »Kar zadeva mojo energijo, nisem še v osmem desetletju, sem v sedmem, tako kot on. Nimam pa energije kot on, da bi si ustvaril novo družino,« je odgovoril Čačić in tako pritegnil pozornost javnosti na tisto, o čemer se že dolgo šušlja.