Gledališka predstava je nastala iz monologov dramatikov Olge Dimitrijević, Slobodana Obradovića, Maje Pelević, Tanje Šljivar in hrvaške pisateljice Vedrane Klepica, vse obraze Lepe Brene pa so mojstrsko upodobile igralke Jasna Đuričić, Jelena Ilić, Anđela Jovanović in Jovana Gavrilović ter igralec Vlada Aleksić. Glavni junaki so Brena Gradbenica, Brena Poslovna ženska, Brena Pesem, Brena Jugoslovanka in Brena Spolnost, katerih monologi se prepletajo v nekakšen medsebojni pogovor. Avtorja predstave Aleksić in Dimitrijević poudarjata, da predstava ni mišljena kot biografija, ampak skozi Lepo Breno, največji simbol šovbiznisa v Jugoslaviji, govori o kompleksnosti in protislovnosti zadnjih štirih desetletij v tem prostoru.

Brena Gradbenica govori o socializmu z današnje tranzicijske perspektive, kjer je državljan v vseh pogledih nezaščiten. Brena Spolnost nas popelje v usodo transvestita, ki nastopa kot Brenna na Dunaju. Brena Poslovna ženska pokaže človeško šibkost, Brena Jugoslovanka prinaša brezsramno grozo vojne, Brena Pesem pa ponuja možnost za spremembo, za življenje, vredno tega imena.