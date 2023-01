Justin Bieber prodal svoje pesmi

Justin Bieber se je pridružil vse večjemu številu glasbenikov, ki so prodali pravice za svojo glasbo. Potem ko je pred dvema letoma to denimo storil Bruce Springsteen, ki je pravico za svoj celotni katalog pesmi prodal založbi Sony, menda za kar okrog pol milijarde dolarjev, in je lani, prav tako Sonyju, svoje pesmi v zameno za vsoto od 150 do 200 milijonov dolarjev odstopil Bob Dylan, je zdaj Bieber za znesek, ki naj bi se gibal med 180 in 200 milijoni dolarjev, pravice za svojo glasbo prodal britanskemu podjetju Hipgnosis Songs Capital. Seznam pesmi zajema vse, kar je Bieber izdal pred 31. decembrom 2021, vseboval pa naj bi več kot 290 skladb. Pri vsem skupaj je morda malenkost nenavadno le, da se glasbeniki za tovrstne poteze večinoma odločajo, ko so starejši, zato ne čudi, da gre za enega največjih poslov za izvajalce, ki so stari manj kot 70 let. Mimogrede, Justin Bieber jih ima šele 28.