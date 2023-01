Pri kadrovskem svetovanju, ki ga opravi kaka agencija tudi za mnogo manj pomembna delovna mesta, kot je članstvo v strateškem svetu za spremembe v zdravstvu, je treba določiti kriterije, ki so pri izbiri pomembni. Kaj je to, da se dobro razumeš z Loredanom, Golobom ali Brecljem? Nepotizem? Klientelizem? V zdravstvu smo skupine s svojimi interesi. Glavni smo uporabniki in izvajalci, podrejeno pa še plačnik storitev, torej zavarovalnica. Izbira ustreznega deleža posameznih profilov vpliva na končno odločitev. V zdravstvu ni samo medicina, je organizacija dela, ekonomija, investicije, raziskave in razvoj. In dve področji, ki nimata ne predstavnikov niti nista omenjeni: nadzor in odgovornost.

Ne sprašujte skratka za mnenje samo tistih, ki ste jim ali ki so vam všeč. To je Putinov sindrom. In ni dovolj to, da nekdo o nečem nekaj misli. Nujni so argumenti. Reševanje zdravstva potrebuje najprej ustrezno diagnozo. Je torej to, da premier Golob ne upošteva znanj posameznikov, ki so na svojih področjih in z izkušnjami strokovna referenca za stvari v zdravstvu, strokovno?

Mitja Vilar, Šmarje-Sap