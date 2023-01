Reforma v precepu med vlado in župani

Na lanskih volitvah je zmagala Svoboda, ki jo vodi premier Robert Golob, poln energije in vizije, ki je ugotovil, da se pravna država sesuva in da nam preti sesutje zdravstva, ki ga zapuščajo zdravniki, daljšajo pa se vrste obolelih Slovencev, ki iščejo zdravnika. Premier pravi, da je to dediščina »nesposobnih vlad«. Svoboda da bo temu naredila konec, da bo ljudstvo znova normalno zdravo živelo in mu bo oblast zagotavljala pravno varnost, kar je nujno za napredek države. Slovenci imamo tako prvič oblast, ki jo vodi triumvirat Svobode – predsednica države, predsednica parlamenta in premier – kar daje moč oblasti za spremembe, ki jih pričakuje ljudstvo. Da se prepreči kolaps zdravstvenega sistem in se skrajšajo čakalne dobe obolelim, je premier Golob za ministra za zdravstvo izbral dr. Loredana, ki ga je presenetil, ko je javno iskreno povedal, da je za težave zdravstva v Ljubljani prvi odgovoren župan glavnega mesta, vplivni Zoran Janković. Župan je protestiral in zavrnil odgovornost. Premier, ki pozna »manire« in kje so njene meje, je ministru dr. Loredanu povedal, da se ne strinja z njegovo oceno, da je župan odgovoren za stanje zdravstva v mestu. Minister je pokazal lojalnost premierju in se je javno spoštljivo opravičil županu in ostal minister. Premier je postal previden in se je poglobil v problem odgovornosti kadrov. Minister za zdravstvo pa se je potrudil in pridobil kirurga dr. Breclja za svojega sodelavca v timu za reformo zdravstva. Tako je postalo dokončno jasno, da župan ni odgovoren za stanje v zdravstvu.