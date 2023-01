Najstniki sami poskrbijo za prodajo jajc

Na eni od treh kmetij pri Koseškem bajerju so šolarji postavili leseno omarico na visokih nogah. Lično pobarvano jo vsako jutro postavijo na vogal dvorišča in Koseške ulice ter jo napolnijo s svežimi domačimi jajci. Za šestdeset kokoši, ki so jih kupili s svojo žepnino, skrbijo sami. Tako kot dobiček od prodaje jajc si delijo tudi delo.