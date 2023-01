V Memphisu pa tudi drugod po Tennesseeju in ZDA so se včeraj pripravljali na proteste in morebitne izbruhe nasilja zaradi objave videoposnetka, na katerem je očitno videti, kako pet policistov hudo pretepa 29-letnega voznika, ki je kasneje umrl v bolnišnici. Objavo posnetka so napovedali za ponoči po našem času, že prej pa so ga videli člani družine umrlega Tyra Nicholsa. Njihov odvetnik Antonio Romanucci je dejal, da je videti »tri minute polnega, brezsramnega, neprestanega pretepanja tega mladega fanta«. Načelnica policije v Memphisu Cerelyn Davis, ki je v policiji že več kot trideset let in se spomni tudi razvpitega posnetka pretepanja Rodneyja Kinga v Los Angelesu leta 1991, po katerem so izbruhnili veliki protesti in nemiri, je dejala, da je ta posnetek vsaj tako hud, če ne še hujši.

Ob vseh teh in drugih napovedih se je oglasila tudi Bela hiša. Predsednik Joe Biden je dejal, da se pridružuje pozivom družine, naj bodo protesti mirni. »Ogorčenje je razumljivo, nasilje pa vselej nesprejemljivo,« je dejal. Pričakovati je proteste proti ravnanju policije, ki pa nasprotno od večine prejšnjih podobnih dogodkov ne bi imeli rasnega elementa. Vseh pet policistov je bilo, tako kot umrli, temnopoltih.

Policisti odpuščeni in obtoženi

Nichols je bil uslužbenec podjetja FedEx in oče štiriletnika. Rad je fotografiral sončne zahode in to je počel tudi 7. januarja letos. Ko se je tega dne vračal domov, so ga ustavili policisti in očitno je hitro prišlo do spora. Tako navaja uradna verzija. Potem je peš pobegnil, a so ga ujeli ter pretepli, kar je posnela tudi kamera, ki jo nosijo policisti, morda pa tudi še ena kamera z bližnje hiše. Po pretepanju so ga prepeljali v bolnišnico. Desetega januarja je umrl. V obdukciji med drugim piše, da je hudo krvavel zaradi močnega pretepanja.

Sledila je preiskava, v katero se je naknadno vključil tudi FBI. V tem času so policiste odpustili in jih obtožili več kaznivih dejanj, tudi nenaklepnega uboja. Še vedno pa niso ugotovili, zakaj so Nicholsa sploh ustavili. Govorilo se je o objestni vožnji, toda načelnica Davis je za CNN dejala, da tega ne morejo potrditi.

Slaba tri leta od Georgea Floyda

Pred nekaj dnevi so video najprej pokazali članom družine. Nicholsov očim je dejal, da je to, kar je videl, »strašno«. Dogodek, ki meče slabo luč na može in žene v modrem, je obsodila tudi policija v Memphisu, mestu s 630.000 prebivalci, ki je bilo včeraj v pričakovanju protestov. Zadnji val takšnih protestov je ZDA zajel maja 2020, ko je med aretacijo v Minneapolisu umrl temnopolti George Floyd. Takrat so posredovali belopolti policisti, ki se niso zmenili za njegove prošnje, naj mu ne klečijo na vratu, ker ne more dihati, in na proteste mimoidočih. Protestni val je potem trajal dve leti, saj je sledilo še več spornih posredovanj policije v drugih delih ZDA.