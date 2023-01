Rešen spor o meji

Kirgizistan in Uzbekistan sta se včeraj dogovorila o poteku približno 1400 kilometrov dolge skupne meje in s tem rešila spor, ki je izbruhnil ob razpadu Sovjetske zveze. Konflikt zaradi meje je od njune neodvisnosti terjal več smrtnih žrtev, do spopadov pa je prihajalo večinoma zaradi nadzora nad zemljišči za živino in dostopa do vodnih virov.