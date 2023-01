Po besedah zdravstvenega ministra Danijela Bešiča Loredana je na današnji seji strateškega sveta dekan mariborske medicinske fakultete Iztok Takač pojasnil, da imata mariborska in ljubljanska medicinska fakulteta pripravljene rešitve, »ki jih bodo poslušali«. »Danes je bilo rečeno, da lahko teh 1000 zdravnikov, ki jih manjka, najkasneje v osmih letih izobrazimo doma, ni jih treba uvažati,« je poudaril minister.

Dodal je, da bosta vlada in ministrstvo naredila vse, da uredita financiranje in prostore obeh medicinskih fakultet, ki se zaradi povečevanja vpisa soočata s prostorsko stisko.

Med skupinami strateškega sveta je Brecelj naštel skupino za digitalizacijo, za upravljanje, za kakovost, za nujno medicinsko pomoč, za promocijo zdravja ter za zdravstveno nego. Strateški svet se bo sestajal enkrat tedensko, je dejal.

Naloga sveta bo priprava strokovnih izhodišč, pisanje zakonodaje pa je v domeni medresorske delovne skupine za zdravstvo, je v izjavi za medije pojasnil premier Robert Golob. Zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan je dodal, da bodo predloge, če bodo ti dobri, vključili v zakonodajo in bodo »gotovo prišli do zdravstvene reforme«.

Na nekaterih področjih bo skupina po Brecljevih besedah verjetno pripravila več rešitev, ne pa tam, kjer bodo prepričani, da je najboljša možna rešitev le ena.

Reforma bo celovita

Golob je po prvi seji strateškega sveta sicer dejal, da je zadovoljen in ponosen, da ga sestavlja širok krog strokovnjakov s področja zdravstva. Današnja razprava je po premierjevih besedah pokazala, da je zdravstvena reforma ne le nujno potrebna, ampak bo morala biti celovita, saj lahko le celovite rešitve naslovijo vse nakopičene probleme v zdravstvu.

Debata je po njegovih besedah pokazala tudi, da je marsikje v Sloveniji zdravstvena stroka v svetovnem vrhu, česar pri iskanju rešitev ne smejo zanemariti. »Ravno obratno, naše primere dobrih praks moramo znati po sistemu razširiti,« je poudaril. To se mu zdi dobra popotnica, zdravstvo bodo reformirali po slovenskem modelu in se zgledovali po dobrih praksah iz Slovenije in tujine. Kot je dejal, verjame, da bodo reforme stekle hitro in učinkovito, verjetno hitreje, kot si marsikdo predstavlja.

Po njegovih besedah je približno polovica članov sveta s področja zdravstva, veliko je tudi ekonomistov. Strateški svet se bo še dopolnjeval, mogoče bo kakšen član čez čas tudi odpadel, če bo tako želel, je pojasnil. »Ne bi se obremenjeval s tem, kaj je bilo na začetku, pomembno je, kakšni bodo rezultati,« je dejal.

V novem svetu je po poročanju Dela 22 članov, med njimi so tudi predsednica zbornice zdravstvene in babiške nege, ter državna svetnica, ki zastopa interese zdravstva, Monika Ažman in kirurg Vojko Flis, ki je kot kandidat Gibanja Svoboda neuspešno kandidiral za mariborskega župana. SD je predlagala svojega člana Branka Gabrovca, sicer generalnega direktorja NIJZ, Levica pa Anžeta Dolinarja. Med člani sveta so tudi predsednik Slovenskega zdravniškega društva Radko Komadina, predsednik odbora za osnovno zdravstvo pri zdravniški zbornici Rok Ravnikar in Ana Vodičar z zavoda za zdravstveno zavarovanje.

Predsednik sveta kirurg Erik Brecelj je izpostavil, da pogledi članov sveta niso enaki, a da na probleme gledajo široko. Občutil je veliko željo po rešitvah. V preteklih 30 letih je bilo predlogov veliko, zdaj pa je optimističen, da bodo morda vseeno uspeli »poriniti naprej in realizirati predloge.«

Brecelj je po Golobovih besedah idealna oseba za vodenje strateškega sveta, saj se zaveda stanja zdravstvenega sistema, ob tem pa je zadnjih 15 let opozarjal na vse tisto, kar je treba v sistemu spremeniti. Pri vodenju sveta ima Brecelj avtonomijo in podporo, je poudaril premier.

Ustanovitev novega strateškega sveta za zdravstvo pod okriljem premierja je Golob napovedal v sredini januarja. Prejšnji strateški svet, ki je deloval pod okriljem zdravstvenega ministra pa je delo nato zaključil.