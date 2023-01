»Ob obletnici osvoboditve nemškega taborišča Auschwitz-Birkenau se spomnimo, da Putin na vzhodu gradi nova taborišča,« je Morawiecki zapisal na Facebooku, a pri tem ni navedel podrobnosti.

Holokavst je bil genocid na evropskimi Judi med drugo svetovno vojno, ko so nacisti in njihovi sodelavci pobili okoli šest milijonov evropskih Judov, na milijone Sovjetov, več kot milijon Poljakov, na sto tisoče Romov, južnih Slovanov in invalidov, pa tudi več tisoč homoseksualcev. Umore so večinoma izvajali s pogromi, množičnimi streljanji in sistematičnim iztrebljanjem v koncentracijskih taboriščih. Samo v taborišču Auschwitz-Birkenau, največjem in najbolj zloglasnem, so pobili več kot milijon ljudi.

Od leta 2006 se skladno z resolucijo ZN 27. januar, dan, ko je leta 1945 Rdeča armada osvobodila omenjeno taborišče, obeležuje kot svetovni dan spomina na žrtve holokavsta. Na lokaciji taborišča pa je danes potekala osrednja slovesnost, pod častnim pokroviteljstvom poljskega predsednika Andrzeja Dude.