Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj, so bili v četrtek dopoldne obveščeni o anonimnem telefonskem klicu na telefonsko številko podjetja na območju letališča, iz vsebine klica pa je bilo zaznati izsiljevanje.

Neznani klicatelj je zahteval nakazilo določenih finančnih sredstev in nakazilo pogojeval z navedbo, da bo na letališču aktivirano eksplozivno sredstvo, so zapisali na PU Kranj. Policija in službe, odgovorne za varnost na letališču, so v skladu z oceno ogroženosti izvedle vse aktivnosti za najdbo eksplozivnega sredstva, ki pa ga na letališču ni bilo.