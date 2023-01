Ura političnega pouka​

Snežinke so precej na gosto naletavale in pokrivale spomenik slovenskim osamosvojiteljem. Prav zimsko umirjeno so delovali obrazi Janeza, Igorja, Dimitrija, Jelka in Lojzeta tam nasproti parlamenta na podstavku, kjer je včasih stala tista bizarna kreatura, imenovana Spomenik revolucije. Tik ob njihovih skoraj preveč izklesanih torzih (hej, umetnost se ne ozira na resničnost) v vsej svoji magnificentni marmornosti je stal breztrzajni top, zraven njega pa BVP. Simboli vojaškega spopada ob boku očetov samostojnosti so prav tako nabirali sneg. »30. marca 2022, v spomin na tiste, ki so nam lastnoročno zagotovili samostojno državo. Predsednik treh vlad, vodja ene osamosvojitve in večni politični oporečnik (razen ko je na oblasti) Janez.« Tako je vklesano v podnožju spomenika, narejenega pod takim kotom, da mu snežinke ne pridejo do živega …