Leclerc (Francija), 10 milijonov evrov

​Leclerc je glavni bojni tank, ki so ga razvili in izdelali v francoskem državnem orožarskem podjetju Nexter Systems in ga začeli uporabljati leta 1992. Oklepno vozilo, več kot 800 jih je v uporabi, imajo francoska vojska, Združeni arabski emirati in Jordanija, za nakup pa se zanimata tudi hrvaška in indijska vojska. Na visoko ceno tega orožja vplivajo vrhunska mobilnost, hitrost in učinkovitost. Strokovnjaki so si edini, da ne gre za najrobustnejši tank na trgu, a je po drugi strani še vedno trden z oklepom iz titana, svoje izredne sposobnosti pa morilsko vozilo kaže v državljanski vojni v Jemnu – opaziti jih je bilo tudi na Kosovu in v Libanonu. Tank ima v notranjosti prostor za tri vojake, tehta 57,4 tone, s topom vred meri v dolžino skoraj deset metrov, brez njega pa 6,88 metra. Širok je 3,6, visok pa 2,53 metra. Oborožen je s 120-milimetrskim tankovskim topom s 40 naboji, pomagata pa še dva mitraljeza. Tank ima osemvaljni dizelski motor s 1500 konjskimi močmi, avtomatski menjalnik, hidropnevmatsko vzmetenje, posode za 1700 litrov goriva, kar omogoča doseg 650 kilometrov. Po cesti vozi 71 kilometrov na uro, na terenu pa okoli 55.