V poznem 16. stoletju jo je izrinila uporabnejša mušketa. Značilnost obeh strelnih naprav je bila, da so se polnile od spredaj, skozi ustje cevi, zato jim pravimo tudi prednjače. Od zadaj polnjene puške so se razmahnile v 19. stoletju. Tu med snovalci tehničnih izboljšav najdemo tudi Slovenca Edmunda Pistotnika (1823–1891), ki je za polnjenje od zadaj najprej predelal prednjačo, zatem pa se je ukvarjal še s sistemom za repetiranje, ki bi polnjenje pušk in hitrost streljanja močno izboljšal, vendar v avstro-ogrski vojski njegovih izumov niso sprejeli. Povsem novo poglavje pri razvoju strelnega orožja je napisal ameriški izumitelj Hiram Stevens Maxim, ki velja za izumitelja strojne puške – mitraljeza. Pri 41 letih se je preselil v Veliko Britanijo in tamkajšnjim oboroženim silam leta 1885 predstavil svojo precej težko napravo na kolesih, ki je bila na avtomatiziran način sprva sposobna oddati približno 200 strelov v minuti, pozneje pa dosti več. Zanimivo, da britanskih poveljnikov s svojim izumom takrat ni navdušil in so ga sprejeli šele čez dve leti. 20 let pozneje je njegov vodno hlajeni maxim postal redno sredstvo oborožitve že v več kot 20 državah. Veliko vlogo je odigral tudi v času prve svetovne vojne, med katero pa so Avstro-Ogrska in še nekatere druge države uporabljale tudi že strojnice drugih proizvajalcev. Cesarska vojska je bila tudi prva na svetu, ki je začela uporabljati polavtomatsko puško.

Petdeset let strojne puške

Januarja 1887 je londonski Times objavil kratko vest, da se je izkazala strojnica, ki so jo napravili v tvornici oboroževalnega industrijca Nordenfeldta, za porabno. Zraven je stalo, da bodo novo orožje takoj uvedli pri četah britske vojske v Indiji, Egiptu in Južni Afriki.

Januar 1887 je bil torej rojstni mesec mitraljeze, da se tako izrazimo. Iznajditelj novega morila je bil inženir Maxim, ki je napravil z Nordenfeldtom posebno pogodbo in je stopil pri njem v službo. V petdesetih letih življenja strojnice se je seveda marsikaj spremenilo. Orožje se je izboljšalo, izpopolnili so ga in popravili po izkustvih novejšega časa, temeljna konstrukcija pa je ostala enaka. Glede na požete žrtve pa bi lahko dejali, da je petdesetletnica strojne puške žalosten jubilej za človeško civilizacijo. Ampak ne da se pomagati, že pred svetovno vojno je mitraljeza pokosila stotisoče človeških žrtev, kajti izkazala se je za sijajno uničevalko življenj.

Mogoče bi bila ostala Maximova mitraljeza dalj časa le deloma poznana, da se ni zanjo zavzel oboroževalni magnat Bazil Zaharov. Po njegovi zaslugi si je strojnica utrla pot v osemdesetih letih prošlega stoletja v skoro vse evropske armade, tudi v Rusijo. Maxim, ki je leta 1889 svoj izum močno izpopolnil, pa je bil v znak priznanja zaslug za uničevanje človeštva od angleške vlade povzdignjen v plemenitaški stan. Vse evropske vlade so ga obsule z odlikovanji, postal je tudi bogat, in sicer mnogo prej in tudi mnogo bolj kakor Zaharov. (…)

Ko se je Maximu posrečila iznajdba, je skušala angleška vlada pregovoriti izumitelja in tvorničarja Nordenfeldta, da bi zaupala svoj izum izključno angleški vojski. Toda Zaharov je bil urnejši. Ponudil je iznajdbo vojnim ministrstvom na Dunaju, v Bukarešti in Atenah ter je s svojo ponudbo uspel. (…)

Od vseh tehničnih pridobitev novejšega časa je strojna puška nedvomno najhujše morilno orožje. Abesinska in španska državljanska vojna pričata, da zahteva mnogo več žrtev kakor tanki in bombe iz letal.

Jutro, 30. januarja 1937

Strojnica sejalka smrti

Izumitelj strojnice je Amerikanec Stevens Hiram Maxim (1840–1916), ki je bil po poklicu inženir in konstruktor. Bavil se je s študijem najrazličnejših tehničnih problemov in je izumil razne tehnične priprave in aparate. Ko se je mudil v Evropi, da bi svoje izume spravil v promet, pa je doživel veliko razočaranje, kajti Evropa v drugi polovici 19. stoletja ni bila naklonjena tehničnim novostim. Vrnil se je v Ameriko, kjer ga je neki prijatelj, kot poročajo kronisti tedanjega časa, potolažil, da je v Evropi mogoče zaslužiti denar samo z izdelovanjem naprav za čim učinkovitejše pobijanje ljudi. Ni znano, ali to povsem odgovarja resnici, toda dejstvo je, da se je Hiram Maxim po vrnitvi v Ameriko pričel baviti s proučevanjem – brzostrelne puške. Po petnajstletnih proučevanjih in poskusih je slednjič izdelal prvo strojnico tipa maxim. Seveda je ta prva strojnica bila precej drugačna od današnje in je bolj sličila manjšemu poljskem u topu. Imela je lafeto, velika kolesa in široko, skoro topovsko cev. (…)

Ko je Hiram Maxim dokončno izdelal svoj izum, je spet prišel v Evropo, da ponovno poskusi srečo. Toda tudi sedaj ni za svoj izum našel nikakega zanimanja. Nenaklonjenost tehniki in sploh modernizaciji je bila vzrok, da so skoro vse države odklonile njegov izum. Nemški cesar Viljem II. je sicer uvidel, kakšen pomen utegne imeti strojnica v vojni, toda konservativni generali so preprečili, da bi bila strojnica kot novo orožje uvedena v armado. Prvi in edini, ki se mu je posrečilo uvesti strojnice v vojsko svoje države, je bil angleški državnik lord Kitchener. Tako so angleški vojaki v sudanski vojni prvikrat uporabljali strojnico, ki je seveda na bojišču imela velik uspeh. Ker je bilo v vojnem poročilu omenjeno, da povzroča novo orožje med sovražnimi vojaki take praznine, kot jih dela kosa v žitnem polju, se je za delovanje strojnice pričel splošno uporabljati izraz, da strojnica kosi. (…) V prvi svetovni vojni pa je strojnica doživela velik razmah, kajti prvotna strojnica je bila po raznih strokovnjakih še močno izpopolnjena. Pojavili so se tudi novi modeli strojnic, učinkovitejši in bolj dovršeni, toda vsi so bili zasnovani na principu, ki ga je iznašel Hiram Maxim. (…)

Žalostna pa je usoda izumitelja. Hiram Maxim je v prvi svetovni vojni spoznal, kakšno grozno morilno orožje je iznašel, da je bil sam prepričan, da so ljudje njegov izum zlorabili. V stalni duševni depresiji si je med vojno leta 1916, v 76. letu starosti, sam vzel življenje.

Primorski dnevnik, 2. marca 1952

Vir: Digitalna knjižnica Slovenije – dLib