Trojanski konj

Štiri stvari je treba povedati ob robu predstavljene napovedi zdravstvene reforme. Prvič: prikaz stanja v zdravstvu na dobrih sto straneh je izdelek, sestavljen iz rednih statističnih letopisov NIJZ in OECD brez kakršnega koli dodatnega raziskovalnega napora. Podatki so iz leta v leto na voljo že desetletja in za njihovo urejanje ni bilo potrebnih osem mesecev. Največ dva tedna.