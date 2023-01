#intervju Goran Milić, novinar​: Politiki živijo od nas, mi ne živimo od politikov

Goran Milić je petdeset let novinar. Na mizici pred seboj je imel osnutke napovedi osmih reportaž, ki jih je ravnokar posnel v Izraelu. Od leta 1970 je bil novinar beograjske državne televizije, njen urednik zunanjepolitične redakcije, spremljevalec Josipa Broza - Tita na svetovnih turnejah, predstavnik za tisk 9. srečanja neuvrščenih v Beogradu, dopisnik iz New Yorka, urednik osrednjega televizijskega dnevnika, glavni urednik alternativne televizije premierja Anteja Markovića, brezposelni kolumnist Mladine, voditelj mednarodnega press centra v obkoljenem Sarajevu med vojno, novinar bosanske državne televizije, urednik nedeljske izdaje dnevnika na hrvaški javni televiziji, najboljši hrvaški novinar leta 2007 in glavni urednik Al Jazeere. Z vsemi izkušnjami za hrbtom smo ga vprašali, kako razume javno televizijo v času, ko je v Sloveniji tarča državljanske vojne brez zaveznikov. V torek je praznoval 77 let.