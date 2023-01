Lisa Marie in lom valov

Ko je večina mojih prijateljev začela odkrivati in oboževati glasbo Beatlesov, sem sam ostajal zvest svoji zbirki zlatih plošč Elvisa Presleyja. Bilo je v začetku sedemdesetih let in novice o zvezdah popularne kulture so v Mehiko prihajale kot kometi med prostori medijske tišine, ki so se lahko raztegnili na mesece ali celo leta. In tako sem dolga leta potreboval za to, da sem izvedel, da se je Elvis poročil z lepotico, zaradi katere sem pred domačim televizijskim sprejemnikom obsedel brez sape.