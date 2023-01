Zaupanje je lepa stvar

Pred časom me je moja osebna zdravnica zaradi težav z očmi napotila na pregled k okulistu. Prijazni gospod me je pregledal, nato pa pojasnil, da so moje težave povezane s starostjo in da se moram nanje navaditi, a da potrebujem očala, saj na desno oko ne vidim dobro. Zahvalil sem se mu za njegovo mnenje in odšel domov. Kaj drugega bi mi pa lahko povedal v prodajalni očal, kakor da potrebujem očala, sem si mislil. In se tolažil, da moje levo oko še vedno dela brezhibno.