Talentirani gospod Santos

Spoznajte Georgea Anthonyja Devolderja Santosa. George se je rodil leta 1988 v New Yorku in življenje mu ni obetalo veliko: starši so bili revni priseljenci iz Brazilije, mati priložnostna sobarica in kuharica, oče pa soboslikar. Mladi George se klati po ulicah Bronxa do leta 2005, ko pusti šolo in odide v deželo svojih prednikov. V brazilskem mestecu Niteroi sprosti svojo potlačeno identiteto in nastopa kot drag queen po gejevskih barih in na gejevskih paradah, tekmuje celo za miss gay Ria de Janeira, vse dokler leta 2011 zaradi prevare s čeki ni prisiljen pobegniti iz Brazilije in se vrniti v Združene države.