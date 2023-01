Še posebej se ta težava občuti v velikih mestih, denimo v Amsterdamu, kjer so sicer tudi velike površine, kjer lahko ljudje puščajo kolesa, vendar te odvzemajo dragoceni urbani prostor. Mestne oblasti so se zato pred leti domislile prve podvodne garaže za kolesarje. Po dobrih treh letih zahtevne gradnje – začasno so morali izsušiti majhno jezero ob železniški postaji – je sedaj garaža, ki sprejme 7000 koles, končno na voljo kolesarjem. Devet metrov pod vodno gladino je postavljena nova garaža, kjer bodo lahko Amsterdamčani in drugi 24 ur pustili svoje kolo brezplačno. Nova pridobitev že tako odlične kolesarske infrastrukture na Nizozemskem je postavljena ob enem izmed ključnih prometnih vozlišč v mestu – osrednji železniški postaji. Cilj nizozemskih oblasti je tudi zaradi podnebnih ciljev še povečati delež opravljenih dnevnih voženj s kolesi in spodbujati uporabo železnice. Tudi če domačini, ki se odpravijo na izlet z vlakom, pustijo svojo kolo v novi podzemni garaži kakšen dan več, jih to ne bo hudo udarilo po žepu. Kajti po prvem dnevu brezplačnega parkiranja vsak naslednji dan uporabnike stane manj kot kava – zgolj 1,35 evra.