Dvanajstega maja bo štajerska skupina Mi2 odigrala svoj tisoči koncert, za kar so si izbrali prav poseben ambient – ljubljanske Križanke. Igrali bodo tako novejše pesmi kot legendarne, nekatere že četrt stoletja stare šlagerje. »Še danes se spomnimo našega prvega koncerta 1. decembra 1995 v Rogaški Slatini. Takrat smo bili še duet s posneto glasbeno podlago in točno petimi avtorski skladbami. A bilo je dovolj, da nas je ’prijeli’,« je na facebook strani sporočila rokenrol šesterica. Iz dueta je kmalu nastala prava rock skupina, ki je izdala osem studijskih in en koncertni album, na katerih so navduševali z uspešnicami Teta Estera, Črtica, Zbudi me za prvi maj, Sladka kot med, Čista jeba, Čavun … V 27. letih so igrali že povsod, napolnili so Halo Tivoli, Cankarjev dom, Cvetličarno, Štuk, igrali na vseh možnih festivalih.

»Nekje pa, verjeli ali ne, še nismo igrali samostojno - Križank še nismo osvojili,« so sporočili iz skupine. In ker bodo letos obeležili tisoči koncert, so se odločili, da bo šlo za nekaj posebnega. Po dobrih dveh desetletjih in pol koncerti v živo ostajajo njihovo glavno orodje in orožje. Vstopnice bodo kmalu v prodaji.