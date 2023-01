Prejšnji petek popoldan so koprski policisti prejeli prijavo, da naj bi nekdo v Izoli ugrabil nekega moškega. Prijavitelj je namreč poklical, da so neznanci v vozilo na silo potisnili domačina, zaradi česar se mu je zdelo, da so ga ugrabili. Policisti in kriminalisti so se podali na teren, še isti dan so izsledili vozilo in prijeli osumljenca, za katerega je preiskovalna sodnica po zaslišanju odredil pripor.

Zaradi interesa preiskave, nadaljnjih aktivnosti policije ter zaradi zaščite žrtve bolj podrobnih informacij javnosti trenutno policija ne more posredovati.

Po pisanju Primorskih novic je osumljeni 36-letni tuji državljan, na območju Spodnjih Škofij naj bi se policiji predal kar sam, ko mu je ta že bila na sledi. Drugi osumljeni naj bi bil še na begu. Domnevno žrtev naj bi v okolici Škofij izpustila na prostost, motiv za domnevno kaznivo dejanje pa naj bi bila nesoglasja med poslovnimi partnerji.