Izgubljen boj s snegom

Medtem ko so naši starši in stari starši pred davnimi leti po metrih snega dolge ure gazili do šole in službe (po možnosti še bosi, tako so vsaj razlagali), se mlajše generacije danes v slabih razmerah veliko slabše znajdemo. Že prejšnji teden smo poročali, koliko preglavic je na slovenskih (avto)cestah povzročal napovedan sneg, le za odtenek boljše pa je bilo ob drugi večji pošiljki. Brez težav, seveda, ni šlo. Eden od voznikov je čakanje v koloni izkoristil za selfija. Na avtocesti je izstopil iz avta, se lepo nastavil in ustvaril fotografijo, s katero je namesto všečkov požel zgražanje. Tako početje je pač nevarno. A to še ni bil konec noriji na avtocesti. Dan kasneje si je »pet minut slave« v medijih prislužil motorist z zagrebškimi registrskimi tablicami, ki se je z zimskimi razmerami boril na dolenjski avtocesti. Boj je izgubil. Zaradi snega je namreč na drseči avtocesti padel, a je imel srečo, da se mu ni zgodilo kaj hujšega. Na pomoč v tretjem primeru so priskočili tudi srčni policisti iz Ruš. Avtobus iz Maribora do Lovrenca se je obrnil, ker ni mogel peljati dalje. Na pot so poslali nadomestnega, ki pa je zaradi preveč spolzke ceste prav tako obtičal. Patrulja iz Ruš je rešila zagato – policista sta sproti čistila cesto in z avtobusa pobrala potnike, ki bi morali v metežu sami peš do Lovrenca.

Za povezovanje gre

Pisali smo že o peripetijah našega najbolj poznanega pernatega Slovenca, ptiča Nandeja. Ob obisku v Nemčiji, kjer so naši novinarski kolegi o njem posneli televizijski prispevek, so ga zaplenili, aretirali, ter ga po navedbah njegovega skrbnika podvrgli nehumanim razmeram. Kmet Janez Cetin je obljubil, da se bo do konca boril zanj. Primer je dodobra pretresel diplomatske odnose med državama, vanj se je vpletla slovenska konzulka v Nemčiji, v javnosti dobro poznan in tudi priljubljen Andrej Šter pa naj bi se nagibal k razmisleku o tožbi, zato naj bi Cetina zaradi grobega napada policista in veterinarske inšpektorice na Nandeja že obiskal odvetnika. Ptič je namreč vajen življenja v hotelskih sobanah, je do ljudi prijazen, nič skupnega nima s »smrtonosnimi« živalmi, orki, sloni, aligatorji in zvermi, v skupino katerih ga uvrščajo po nemški zakonodaji. Nande je namreč po poklicu terapevtska žival, ki skuša ljudi osrečevat, jih zbliževati ter jim vračati nasmehe na obraze. A če se bodo Bavarci obnašali racionalno, baje do tožbe naj ne bi prišlo. Po drugi strani se sicer šušlja že nekaj o evropskem sodišču za človekove pravice … Nande je sicer obiskal že kar nekaj večjih evropskih mest, med drugim Pariz, Dunaj, Budimpešto, Varšavo, Zagreb, Beograd, Benetke. Povsod so ga lepo sprejeli.

Ni vedel, da je ponaredek

Policisti so pred dnevi v Karlovcu ustavili 30-letnika iz Siska, ki je avto vozil s ponarejenim vozniškim izpitom. Tega so izdali v BiH, veljal pa je za kar tri kategorije. Z njim se je naokrog vozil pol leta, policistom pa se izgovoril na res čuden način. Čeprav izpita nikoli ni šel polagat, je mislil, tako je vsaj pojasnil, da je dovoljenje zakonito. Z nekim moškim sta se namreč dobila v lokalu, dal mu je svoje fotografije, obenem je tudi »nekaj« podpisal. Pobaral ga je, ali mora iti kaj voziti, on pa mu je odvrnil, da ne. Plačal je 1200 evrov in zadeva je bila rešena. Policistom je zaupal, da mu na kraj pameti ni padlo, da gre za nezakonito reč.

Za seboj vlekel policista

Policisti imajo težko službo. Če je bil njihov poklic pred leti še zelo cenjen, danes ni več tako. Napade sprejemajo spredaj in zadaj. Pričakovano in nepričakovano. Na Hrvaškem, denimo, so imeli pred dnevi neobičajno situacijo, ko so skušali 45-letniku začasno zapleniti porscheja. Policist je med intervencijo slišal škrtanje in pravilno predvideval, da bo skušal voznik pobegniti. In res. Da bi mu preprečil pobeg s kraja zaplembe, ga je prijel za nadlaket, a je bilo prepozno. Odpeljal je naprej, policist pa ga še kar ni izpustil, zato ga je za sabo vlekel še nekaj metrov, nakar je izpustil prijem in se skotalil po pločniku. Policist je bil lažje poškodovan, njegovi kolegi pa so se podali na lov za ubežnikom. Tri dni kasneje so ga ulovili in prijeli. Grozi mu visoka kazen.

V eni nesreči uničila dva avta

V rubriko 'saj ni res, pa je' se je tokrat uvrstil avstrijski par, moški in ženska, ki sta pijana sedla za volan. Vsak v svojem avtu sta se odpravila po opravkih, na obrobju Celovca pa sta se oba zaletela. Eden v drugega! 27-letnica je namreč nenadoma polno stopila na zavoro, njen nekaj let starejši partner pa ni imel dovolj časa za odziv. Zaletel se je vanjo, skupaj ju je odneslo v jarek, kjer sta pristala v grmovju. Poškodovana nista bila, avta pa sta bila povsem uničena. Oba sta tudi napihala.