Tretji nosilec OP Avstralije si je delo pošteno otežil v tretjem nizu, ko je že serviral za zmago pri izidu 5:3. Takrat so ga prvič malenkost zdelali živci. Vse skupaj se je ponovilo v podaljšani igri, ki jo je po še dveh zapravljenih priložnostih za zmago nato dobil Hačanov z 8:6.

Pred tem je v prvem nizu Cicipas prav tako vodil z »breakom« prednosti in pri 5:3 serviral za vodstvo z 1:0. Tudi takrat se je 26-letni Hačanov vrnil in izsilil podaljšano igro. V njej pa je bil Cicipas le bolj prepričljiv in jo dobil s 7:2.

V drugem nizu je bil Grk v tretji igri blizu odvzemu servisa, a je Hačanov sprva ubranil vse tri priložnosti. V deveti igri pa je Cicipas izkoristil prvo in povedel z 2:0 v nizih.

V četrtem nizu je šestkratni polfinalist turnirjev za grand slam takoj povedel s 3:0 in Hačanova znova držal na varni razdalji. Tokrat ob koncu niza težav z začetnim udarcem ni imel in dvoboj zanesljivo zaključil ter vknjižil še šesto zmago na prav toliko medsebojnih obračunih z Rusom.

Drugo finale grand slama

Za Atenčana bo to sicer drugi finale na turnirjih za grand slam. Iz prvega nima najboljših spominov, saj ga je na Rolandu Garrosu 2021 po velikem preobratu s 3:2 v nizih premagal srbski zvezdnik Novak Đoković.

Ta bi lahko bil Cicipasov tekmec tudi v nedeljskem finalu, ki se bo začel ob 9.30. Đoković se bo namreč v današnjem drugem polfinalu ob 9.30 pomeril z Američanom Tommyjem Paulom. Zanj je to sploh prvi nastop med najboljšimi štirimi na grand slamih. Za Đokovića pa bo to že 44.

Hačanov, dobitnik srebrne medalje z olimpijskih iger v Tokiu, je drugič zapovrstjo igral v polfinalu turnirjev velike četverice. Lani mu je na OP ZDA finalni nastop preprečil Norvežan Casper Ruud.

Ženski finale bo na sporedu v soboto ob 9.30, za prvi naslov v Melbournu se bosta pomerili Kazahstanka Jelena Ribakina in Belorusinja Arina Sabalenka.