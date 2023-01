Dončić je moral igrišče zapustiti v tretji minuti prve četrtine, potem ko je po preigravanju in obratu nesrečno stopil na nogo Mikala Bridgesa. Slovenski as je lahko nogo v slačilnici obremenil, a se na parket ni več vrnil. Dallas je kasneje sporočil, da slikanje ni razkrilo hujše poškodbe. Še vedno pa ni jasno, kako dolgo bo moral 23-letni Ljubljančan počivati.

Gležnji Dončiću niso ponagajali prvič. Februarja 2019 je že počival dve tekmi zaradi zvina, prav tako januarja 2020 in novembra 2021, zaradi česar je izpustil sedem oziroma tri tekme.

Mečno mišico pa si je poškodoval še aprila lani tik pred končnico in zaradi tega izpustil prve tri tekme proti Utah Jazz. Po vrnitvi je Dallas zaigral celo v finalu zahodne konference in tam izgubil proti kasnejšim zmagovalcem Golden State Warriors.

Kljub odsotnosti Ljubljančana so Mavericks ponoči predvsem po zaslugi Spencerja Dinwiddieja v Phoenixu slavili z 99:95. Ob koncu dvoboja so se domačini sicer nevarno približali, a so varovanci Jasona Kidda ohranili mirne živce in po skoku v napadu Dwighta Powella po zgrešenem prostem metu Reggieja Bullocka in dveh zadetih prostih metih kanadskega centra slavili 26. zmago v sezoni.

S tem so po odigranih 50 tekmah v rednem delu NBA košarkarji Dallasa ostali na šestem mestu zahodne konference, medtem ko je Phoenix za njimi na sedmem z razmerjem 25-25.

Dinwiddie je dvoboj končal s 36 točkami in devetimi podajami, 18 točk in 12 skokov je dodal Dorian Finney-Smith. Pri domačih sta po 22 točk dosegla Cameron Johnson in Chris Paul (10 podaj).

Dončić v prvi peterki vseh zvezd

Dončić je pred dvobojem prejel pričakovano novico, da bo vnovič začel tekmo vseh zvezd v NBA, skupno pa bo še četrtič v petih sezonah igral na festivalu zvezdnikov, ki bo letos v Salt Lake Cityju.

Ob njem so se v prvi peterki na zahodu znašli še kapetan LeBron James (Los Angeles Lakers), ki je prejel največ glasov med vsemi košarkarji in bo na tekmi vseh zvezd igral že 19. ter se s tem izenačil s Kareemom Abdul-Jabbarjem. Ob njem bodo v prvi peterki z zahoda še Stephen Curry (Golden State Warriors), Nikola Jokić (Denver Nuggets) in Zion Williamson (New Orleans Pelicans).

Na vzhodu je kapetan, torej košarkar z največ glasovi navijačev, postal Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks). Ob njem bodo v prvi peterki igrali še Kevin Durant in Kyrie Irving (oba Brooklyn Nets), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers) in Jayson Tatum (Boston Celtics).

Dončić je prvič zaigral na tekmi vseh zvezd v sezoni 2019/20 in dosegel osem točk ter štiri asistence. Naslednje leto je bil član prve peterke in vnovič dosegel osem točk in osem asistenc. Tudi lani je dvoboj končal z osmimi točkami in tremi asistencami.

Oba kapetana bosta svoje soigralce izbrala tik pred samo tekmo, so pred časom sporočili iz lige NBA. Dvoboj med ekipo LeBron in ekipo Giannis bo v noči z 19. na 20. februar.

Rezerviste, po sedem iz vsake konference, bodo izbrali trenerji lige NBA, in sicer v noči z 2. na 3. februar.

Počival tudi Dragić

Še tretjo tekmo zapovrstjo je v dresu Chicago Bulls (22-26) izpustil Goran Dragić. Tudi tokrat ga zaradi bolezni ni bilo v postavi bikov, ki so v gosteh izgubili proti Charlotte Hornets (14-36) s 96:111. To je bil drugi zaporedni poraz Bulls.

DeMar DeRozan je pri Chicagu dosegel 28 točk, prav toliko jih je pri Charlottu zbral Terry Rozier.