Za nekaj več optimizma skrbijo tudi še vedno padajoče cene energentov v Evropi. Kot smo predvidevali konec leta, so visoke ravni zalog zemeljskega plina, ugodne razmere za proizvodnjo zelene energije, mila zima in nižja poraba poskrbele za relativno nizko ceno tega energenta. Če smo se pred zimo bali morebitnih redukcij oziroma zastoja dela industrije zaradi pomanjkanja plina, se vsaj to zimo očitno to ne bo zgodilo. Nizozemske terminske pogodbe za prvi mesec, ki so evropsko merilo za plin, se te dni gibljejo pod 57 evrov za megavatno uro. Kar je še vedno precej več kot pred dvema letoma, ko je bila cena bližje 20 evrom. Evropske zaloge so bile ta ponedeljek še vedno na visokih 76 odstotkih oziroma 20 odstotnih točk višje kot v tem času leta 2021 in kar 34 odstotnih točk višje kot lansko leto. To je dober obet, da bodo konec marca zaloge še vedno nadpovprečno visoke in jih bo tako lažje in ceneje napolniti pred naslednjo zimo.

Slovenski borzni indeks SBITOP je letos pridobil 6,6 odstotka vrednosti in se zadnje dni giblje med 1100 in 1120 točkami. Od septembra, ko je indeks dosegel lansko dno pri 950 točkah, je pridobil 17,3 odstotka vrednosti. Od lanskoletnega vrha pri 1300 točkah nas loči še slabih 17 odstotkov rasti. K temu lahko pripomorejo dobri rezultati slovenskih podjetij, kot je recimo novomeška Krka, ki je v lanskem letu ustvarila 1,717 milijarde evrov prihodkov in 361 milijonov evrov čistega dobička, kar predstavlja 17-odstotno rast glede na leto 2021. Poleg Krke je rezultate objavil tudi Petrol, ostale borzne družbe jih bodo objavile v naslednjih tednih.