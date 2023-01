Medtem ko se alpski smučarski svet in športna javnost sprašujeta, ali lahko Mikaela Shiffrin z dvema zmagama na Češkem izenači rekord Ingemarja Stenmarka po številu zmag svetovnega pokala, se zdi, da si uspeha najbolj med vsemi želi prav Američanka. Želi si namreč čim prej postaviti mejnik, saj je polovica vprašanj, ki jih dobiva v zadnjih tednih, ko serijsko premaguje tekmice, naslovljenih na rekorde. Sedemindvajsetletni Američanki gredo vprašanja vidno na živce, a se zaveda, da so neizbežna. Zato bi rada čim prej dosegla 86. zmago ter se bolj v miru posvetila svojemu delu.

Mikaela Shiffrin je v torek in sredo dosegla dve prepričljivi veleslalomski zmagi na Kronplatzu. Glede na to, da je v tej sezoni najboljša tudi v slalomu, bo prva favoritinja tako jutri kot pojutrišnjem, ko bosta v Špindleruvem Mlynu dva slaloma. Na Češkem gre pričakovati številne slovaške navijače, ki bodo navijali za najbolj popularno športnico v državi Petro Vlhovo. S tega naslova je mogoče sklepati o motiviranosti Američanke za vnovično dokazovanje, saj so zmage na gostujočih terenih ob bučni podpori domačih navijačev najslajše.

Slovenski obeti bodo sloneli na Ani Bucik. Primorka je na dosedanjih sedmih slalomih odstopila le na zadnjem v Flachauu, kjer je sicer ubrala pravi pristop na poti, da bi se otresla sicer odličnih uvrstitev ter se kot članica elitne sedmerice končno povzpela na zmagovalni oder. Pred tem se je štirikrat uvrstila med najboljšo deseterico, najvišje je bila peta v Zagrebu. Lepo popotnico pred slalomoma si je priborila tudi Neja Dvornik. Korošica je predvčerajšnjim na veleslalomu na Kronplatzu z dvanajstim mestom dosegla uvrstitev kariere ter dokazala, da je odlično pripravljena.