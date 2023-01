»Na nobeno plažo na hrvaškem Jadranu ne bo prepovedan vstop, nobena morska plaža ne bo ograjena. Mirno lahko pridete na morje, kamor želite, in brez zadržkov plavate in uživate,« je zatrdil podpredsednik hrvaške vlade ter minister za morje, promet in infrastrukturo Oleg Butković med prvo parlamentarno razpravo o novem zakonu. Za HDZ je zakonski predlog korak naprej v primerjavi z veljavnim zakonom iz leta 2003, opozicija pa ga je pričakala na nož. Najprej je zahtevala, da se zakon umakne iz parlamentarnega postopka zaradi vrste nejasnosti, nedorečenosti in prikritih namenov, saj se v njem velikokrat omenja beseda »izjemoma«. Ko to ni bilo sprejeto, so opozicijski poslanci med enajsturno razpravo ostro napadali predlagatelje in med drugim izobesili napise »Ne ukradite nam še plaž«. Trdili so, da gre za nacionalno izdajo, saj bodo »gostitelji postali gostje, gostje pa gostitelji«. Opozorili so na številne škodljive posledice zakona in poudarili, da je že dlje časa opaziti različne komercialne pritiske na rabo obale. Proti predlogu zakona so se izrekli tudi nekateri hrvaški strokovnjaki.

Butković je branil zakon in med drugim spomnil, da je nekdanja levosredinska vlada s SDP na čelu v zakonu iz leta 2003 omogočala postavljanje ograj okoli plaž, zdaj pa SDP temu nasprotuje. Napovedal je, da bodo z uveljavitvijo novega zakona razveljavili vse obstoječe koncesije za plaže in da bodoči koncesionarji ne bodo mogli več ograjevati plaž niti pobirati vstopnine. Na Hrvaškem je ta čas 18 ograjenih morskih plaž, kjer bodo morali, če bo novi zakon sprejet, ograje odstraniti. Minister trdi, da nobenemu investitorju v hotele ne bodo dovolili privatizacije plaž. Po novem predlogu bodo koncesije za plaže namesto županij izdajale občine, hrvaška vlada pa ima pravico posamezno koncesijo razveljaviti. Koncesije se bodo izdajale na podlagi javnih razpisov, uvajajo pa tudi časovno omejitev koncesij za plaže – štiri leta. Pridobljena koncesija je osnovni pogoj za opravljanje nekaterih, predvsem storitvenih dejavnosti. Med drugim je predpisano, da ležalniki, baldahini in terase gostinskih objektov ne smejo zavzemati celotne plaže ter da ima vsakdo pravico dostopa do vseh delov plaže.

Ograje prepovedane

Minister je napovedal, da bodo do druge obravnave spremenili definicijo pojma plaža in klasifikacijo plaž, kar je bila ena najpomembnejših novosti v zakonu. Morske plaže bodo razdeljene na javne in tiste za posebne namene, izbrisali pa bodo delitev na morske plaže hotelov, kampov in turističnih naselij. Za javne plaže, kamor po klasifikaciji sodijo mestne plaže in tiste ob turističnih objektih, bodo nedvoumno zapisali, da ograjevanje, zaračunavanje vstopnine in prepovedovanje dostopa ni dovoljeno. Jasno bodo opredelili tudi plaže za posebne namene: nudistične plaže, plaže za pse in plaže za posebne bolnišnice – le slednje bodo lahko ograjene. Zakon predvideva tudi večji nadzor, da bi tako preprečili opustošenje obale in nezakonito gradnjo ter kaznovali »uzurpatorje«. Poleg tega predpisuje visoke globe za črnograditelje v obalnem pasu, za tiste, ki ga gospodarsko izrabljajo brez koncesije, in tiste, ki ovirajo njegovo splošno rabo. Kazni segajo vse do 130.000 evrov.

Hrvaški premier Andrej Plenković o opozicijskih kritikah zakona meni, da gre za poskus manipulacij in širjenje laži. »Zakon je bil pripravljen z namenom, da se pomorsko javno dobro bolje uredi, in ne prinaša niti ograjevanja plaž niti krčenja pravic državljanov,« je dejal Plenković. Ocenil je, da je bila opozicija med sredino razpravo v saboru znova poražena. Opozicija ne misli tako, kar kaže tudi poziv državljanom, naj se 2. februarja pred Banskimi dvori pridružijo protestom proti vladnemu predlogu zakona.