Z Zlato nitjo je Slovenija prva država na svetu, ki se je odločila meriti kakovost odnosov. In prva, ki je z raziskavo odkrila in svetu predstavila, da odnosi vplivajo na višjo donosnost in dodano vrednost. Letos se je za sodelovanje odločilo 81 podjetij, polne podatke pa jih je oddalo 79 (abecedni seznam je na levi strani). Dober odziv potrjuje zavedanje o visokem pomenu človeškega kapitala in odnosov. »Število in sestava podjetij, sodelujočih v raziskavi Zlata nit 2022, sta razveseljiva in opogumljata. Če je globalna analiza PricewaterhouseCoopers, predstavljena v začetku januarja na svetovnem gospodarskem srečanju v Davosu, pokazala, da se podjetja na spremembe v okolju podjetja odzivajo z zniževanjem operativnih stroškov in dvigom cen izdelkov oziroma storitev, ne pa z zmanjševanjem števila zaposlenih, Zlata nit v slovenskem okolju med najboljšimi pokaže enako sliko,« komentira mag. Edita Krajnović, vodja metodologije Zlata nit. »Sodelujočih 81 podjetij postavlja na oder sedanje in bodoče zmagovalce: podjetja, ki tudi ali prav v viharnih časih v osrčje organizacije in trdoživosti postavljajo ljudi in odnose. Če se po jutru dan pozna, verjamemo, da se po Zlati niti rast in trdoživost ravnata.«

Dobri odnosi niso sprint

Podjetja se potegujejo za naziv najboljšega zaposlovalca v treh kategorijah: mala, srednje velika in velika podjetja. Med prijavljenimi je največ malih podjetij (do 50 zaposlenih), in sicer 36, srednje velikih (do 250 zaposlenih) je 30 in 13 velikih. Takšna struktura prijav je zrcalo strukture slovenskega gospodarstva, v katerem močno prevladujejo prav mala in srednje velika podjetja. Razveseljuje tudi, da je med prijavljenimi kar 17 novincev, dve podjetji pa v izboru Zlata nit sodelujeta vseh 16 let, to sta BDO Revizija in Četrta pot iz Kranja. V izboru najboljših zaposlovalcev več kot 10 let dodatno sodeluje še 14 podjetij, in sicer Adacta, Agitavit Solutions, BDO Svetovanje, Blažič robni trakovi, Intera, Interblock, Lotrič Meroslovje, MDM, Mikrografija, Plinovodi, Pokojninska družba A, RLS Merilna tehnika, Špica International in Skupina Europlakat. Povratniki so podjetja, ki redno skrbijo za kakovostne odnose, kar jim omogoča, da se iz negotovosti in kriz zbezajo hitreje in bolj okrepljena kot tista, ki ukvarjanja z ljudmi in odnosi ne razumejo kot sistematično dejavnost. Skrb za dobre odnose je kot maraton, tek na dolge proge, nikakor ne sprint.

Finalisti bodo znani čez teden dni

Središče Zlate niti je vprašalnik za zaposlene. Sestavlja ga 50 trditev, urejenih v osem tematskih sklopov, to pa so: temeljni odnos med podjetjem in zaposlenim, vloga in kakovost dela posameznika v podjetju, vodenje, komuniciranje in sodelovanje, podjetnost in inovativnost, delovna obremenitev, osebna rast in razvoj, čustvena pripadnost zaposlenih ter raznolikost in vključenost. Vprašalnik je kot rentgen, s katerim »presvetlimo« organizacijo, slika pa pokaže, kako zdravi so odnosi v njej. »Skozi leta ga posodabljamo, temelji za raziskovalnih spoznanjih in razumevanju dejavnikov, ki gradijo tako imenovano konstruktivno kulturo in vplivajo na zavzetost zaposlenih in inovativnost,« pojasni mag. Krajnovićeva. Dr. Sergeja Slapničar z ekonomske fakultete je že pred leti predstavila model, ki na podatkih Zlate niti jasno pokaže vpliv organizacijske kulture na zavzetost ljudi in njihovo inovativnost. Vsako sodelujoče podjetje na podlagi odgovorov zaposlenih prejme osnovno poročilo. Z naročilom poglobljenega poročila se sodelujoče organizacije primerjajo s podjetji sorodne velikosti (benchmarking), predstavi pa tudi morebitne razlike med posameznimi skupinami zaposlenih (starejši, mlajši; vodstvo, zaposleni). Na uvrstitev podjetij med sedem finalistov v svoji kategoriji vpliva povprečje rezultatov vprašalnika med zaposlenimi (80 odstotkov) in uspešnosti (20 odstotkov), merjene z indeksom uspešnosti BSX Bisnode. Finaliste bomo na straneh rubrike Zaposlitve in kariera razkrili prihodnji petek.

*** 16 let zapored Dnevnikova ekipa skupaj s partnerji tke projekt Zlata nit.

*** V nasprotju s primerljivimi raziskavami Zlata nit ne meri le zadovoljstva zaposlenih, pač pa v središče merjenja postavlja odnos med zaposlenim in organizacijo. Kakovostni odnosi namreč neposredno vplivajo na uspešnost podjetja.