Do dna!

Dolgoživost organizacij se napaja v »koktajlu dobrega« – dobrega voditeljstva, dobrih odločitev in dobrih odnosov. Vsako podjetje ima dve silnici: potrebo nenehnem napredku in jedrno ideologijo, svojo prvobit. Čas pa je v tej neenačbi spremenljivka, ki je že po naravi destruktivna. Če ničesar ne storiš, bo v treh letih najlepši dom zbledel, najlepši vrt se bo oplevil, najboljši odnos bo načet. Vdamo se lahko popolnemu zaupanju in sledimo načelu, vse bo v redu, kot je vedno bilo. Živimo in delujemo v mislih, da je vsaka sistematika odveč, vsak dvom pa kljuva slabo vest. A izkušnje kažejo, da vsak odnos, naj bo osebni ali poslovni, občasno potrebuje preverjanje kakovosti. Raziskava Zlata nit denimo kot rentgen presvetli podjetje in ugotovi, kakšni so odnosi v podjetju. Rezultati so informacija, ki vodstvu in strokovnim službam omogoča navigacijo, na katerih področjih se je treba aktivirati. Podobno je treba storiti tu in tam na vseh področjih življenja. Enostavno je včasih treba postaviti vprašanje in nato na podlagi odgovora tudi reagirati. In takrat je »koktajl dobrega« dobro zvrniti do dna!

Naslednje jutro pa je čas, da se spočijemo. Ritem naj bo ponovno umirjen. Potrebujemo odmik od fokusa, da bi fokus sploh lahko izostrili. Znati moramo delati nič, da bi lahko naredili, dosegli tisto, kar je treba. Ja, čimvečkrat je fino zdrsniti iz excela v čudovito popotovanje brez pravega razloga ali cilja. Da bi bili odločna poteza na sliki umetnika, moramo tu in tam sublimirati tudi v kapljico komaj obarvane lise akvarela. Oh, ta nesrečni ringelšpil življenja!

Od ambicij do spoznanja

Prav je, da želimo več, dlje, globlje. Pomenljivo pa je, da ravno v očeh najbolj prizadevnih tako redko posveti luč, ki bi oznanila »naredimo piko, dobro je bilo«. Je kaj narobe, če slavimo doseženo? Ja, težko je biti pomirjen sam s sabo, če si prepričan, da tvoje sanje niso nikdar dovolj velike, dosežki nikdar dovolj dobri. In ravno tukaj, na križišču ambicij in zadovoljstva, se blešči zlati ključ do samoizpolnitve. Več kot deset let se ukvarjam z voditeljstvom in le potrdim lahko, da so vzorni voditelji tisti, ki se znajo od te vloge tudi odklopiti, se tu in tam s tihimi koraki skozi zadnja vrata posloviti z odra, se odmakniti; vedoč, da jih nekateri ljubijo, nekateri pa jih ne bodo nikoli.