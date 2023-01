»Tretji dan bomo morda vendarle prišli do vsebinske obravnave …« je danes ob začetku naroka v zadevi Kavaški klan zamrmral predsednik sodnega senata Tomaž Bromše. Ni čudno, po vseh proceduralnih zapletih, ki so se dogajali minule dni – nazadnje, v sredo, je obramba zahtevala izločitev ene od sodnic porotnic. Ker je predsednik sodišča Marjan Pogačnik še isti dan odločil, da zahteva nima podlage, so se danes spet zbrali. In končno naredili pomemben korak naprej: tožilec Jože Levašič je predstavil obtožnico. Vseh 14 obtožencev je v en glas izjavilo, da so jo razumeli. Zagovarjali pa so se le trije, Danijel Mišljenović, Darko Podraščanin in Mišo Krčić. Drugi bodo podali zagovor kasneje.

Levašič je na začetku opisal, kako se je preiskava združbe sploh začela. Darko N., ki je bil njen član, je ocenil, da je njegovo življenje ogroženo, zato se je maja 2020 zatekel na policijo. V sodelovanju z njo je videl izhod iz stiske. Dal je izjavo in predal svoje telefone, na katerih so bili dokazi o že zagrešenih kaznivih dejanjih. Z njegovo pomočjo so preprečili prvo kaznivo dejanje: prevoznika droge Maria Budimirja so prijeli na Norveškem, kjer še vedno prestaja zaporno kazen. Darko N. je potem postal tajni policijski delavec, odrejeni so bili prikriti preiskovalni ukrepi, po tožilčevih besedah se je policija pri vseh teh postopkih držala črke zakona.

V obtožnici so navedene tri slovenske celice mednarodne hudodelske združbe. V prvo naj bi bili vključeni brata Klemen in Blaž Kadivec, Drejc Kovač, Mišljenović, Stojan Babić, Srdžan Petrović, Elvis Kolenović, Dragan Todorović in Danko Vukojević. Dodatno pa še več ljudi, nekateri so policiji znani, a so na begu ali prestajajo zaporno kazen v tujini, drugih pa policija ni mogla identificirati oziroma jih pozna zgolj po vzdevkih, ki so jih uporabljali v medsebojni komunikaciji prek kriptiranih telefonov. Glavni v celici naj bi bili Srb Filip Vrzić (na begu), Klemen Kadivec in Hrvat Marco Skerbec (na begu). Od dobaviteljev na Nizozemskem, v Španiji in drugih držav naj bi od decembra 2018 do aretacij maja predlani nakupila najmanj 534 kilogramov kokaina, dve toni konoplje, 30 litrov amfetamin baze, deset kilogramov heroina, 96 kilogramov hašiša in druge droge. Zagrešili naj bi 73 posameznih kaznivih dejanj tihotapljenja droge. Kot je dejal Levašič, naj bi samo s prevozi kokaina zaslužili 534.000 evrov, s kokainom samim pa od 1,8 do 4,8 milijona evrov. S heroinom naj bi po oceni tožilstva zaslužili 50.000 evrov, približno štiri milijone s konopljo, s hašišem 192.000 evrov in amfetamin bazo 6300 evrov.

»Vedno delal pošteno«

Drugo celico naj bi sestavljali Luka Arapović (vodja, ki je na begu), Dejan Marijanović, Sladžan Karimović, Mladen Samardžija (na begu), Drejc Kovač, Radenko Vučenović in Dejan Pejovski (zaprta v Nemčiji) ter Podraščanin. Od marca 2020 naj bi na Nizozemskem in v Belgiji kupili najmanj 45 kilogramov kokaina in v Sloveniji najmanj 2,5 kilograma heroina. S prevozom naj bi zaslužili okoli 45.000 evrov, s kokainom od 157.500 do 405.000 evrov in s heroinom okoli 12.500 evrov. V tretji celici pa naj bi se združili Krčić kot vodja in Todorović ter Marko Radoman. Od avgusta 2019 naj bi v Španiji nakupili najmanj 57 kilogramov konoplje, jo prepeljali v Slovenijo in nato v Avstrijo.

Krčić je danes očitke zanikal. V obtožnici piše, da naj bi 20 kilogramov konoplje pretihotapili avgusta 2019, 37 kilogramov pa proti koncu avgusta 2019. Krčić je dejal, da je časovno obdobje navedeno preohlapno, da bi svoje »nesodelovanje« sploh lahko natančno pojasnil. Dejal je, da je bil prvih devet dni avgusta v Münchnu, 17. avgusta pa je šel za nekaj dni na Krk. Za to ima priče, ki jih je tudi navedel. Zagotovil je, da o tem, kar mu očitajo, ne ve nič in da drugih obtoženih ne pozna.

Podraščanin je vztrajal pri zagovoru v sodni preiskavi, ko je zanikal očitke o prevozu 15 kilogramov kokaina iz Nizozemske v Slovenijo in nato treh kilogramov v Italijo. Med drugim je zatrdil, da ni kriminalec, da se je vedno trudil za svoje otroke in delal pošteno ter da tega nikoli ne bi naredil. Tisti, ki govori nasprotno, laže. Mišljenović, ki naj bi bil dobavitelj in prevzemnik droge v Španiji, pa je dejal le, da se do očitkov ne more opredeliti, ker še ni bilo odločeno o zahtevah o izločitvi dokazov. Na to očitno čaka tudi večina drugih obtoženih.