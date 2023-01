Pa smo dočakali zimo. In to v vsem sijaju, s kupi snega, cestnimi zastoji, mrki dobave električne energije, orkanskimi vetrovi, dežjem, poplavami, podrtimi drevesi in podobnimi nevšečnostmi, ki pa nikakor niso omajale dobre volje in delovne vneme naše zvezdniške falange, ki se je morala znajti v tej zimski apokalipsi. Na portalu kuloar.si so denimo poročali o tem, da je, kot so navdušeno zapisali, našo deželo končno pobelil sneg, ki je poleg radosti prinesel tudi precej težav. Ena tistih, ki so se povsem sami spopadli z vso težo snežnih nevšečnosti, je bila simpatična pevka Manca Špik, kot so jo predstavili zainteresirani javnosti, v sliki in besedi pa so jo zasledili nekje na medmrežju med kidanjem snega, ob čemer se jim je zdel njen besedni odtis neverjetno šaljiv. »Ko jih potrebuješ, jih pa ni …« je zapisala pod fotografijo Manca v popolni zimski opravi. Pri tem je več kot očitno mislila na moške duše, saj so ji menda nekateri spletni zasledovalci namignili, kot so pripomnili pripovedovalci, da če potrebuje pomoč, naj kar pokliče. So se pa našli tudi takšni, ki so njen medmrežni izliv pospremili s komentarji, kot je, da »malo fitnesa ne škodi«.

V podobni vlogi ročnega odstranjevalca snega se je minule dni znašel še slovenski športni junak Rajmond Debevec, ki je po podatkih revije Suzy z užitkom vihtel lopato in odmetaval sneg kar namesto komunalnih delavcev mestne občine glavnega mesta, v dokaz pa je bila priložena fotografija umetelno očiščenega pločnika. Debevec, ki je, kot so zapisali, puško zamenjal za lopato, se je ob tem plemenitem delu spomnil obilnih snežnih zim svoje mladosti, ko je bilo treba večkrat poprijeti za lopato. A tudi zdaj, ko živi v najožjem središču največjega slovenskega mesta, z lopatanjem snega nima težav. »Ker je kidal že navsezgodaj, je bil zadovoljen tudi z novo jutranjo rekreacijo. Rahlo upehan, a zadovoljen je po opravljenem delu lopato spravil v kot in ugotovil, da mu gre to enako dobro od rok kot streljanje,« pa smo lahko prebrali v nauku reportažne zgodbe o novodobnih urbanih zimskih utrinkih.

Tina Maze citirala Rousseauja

Raziskovalno ekipo spletnega časnika žurnal24.si je minuli teden še posebej navdahnila kriminalna zgodba, ki se je na srečo končala srečno. Pritegnila jih je igrano-dokumentarna serija Inhumanum – Umori na Slovenskem, ki so jo predvajali na javni televiziji, oziroma življenjska zgodba največjega slovenskega serijskega morilca Metoda Trobca,ki je bil obsojen za umore petih žensk. Snidenje z njim je opisala igralka Milena Zupančič, ki ga je spoznala v trgovini, v kateri je delal. »V tistem času sem bila v Mestnem gledališču in smo imeli gostovanje v Radovljici, ki je blizu mojega doma oziroma kraja, kjer smo zidali hišo. Grem v Metalko, tam je bil pa zelo ljubezniv, vljuden, prijazen prodajalec. Mlajši moški, ki mi je vse lepo zavil,« je razkrila Zupančičeva. Prodajalcu je razložila, da bodo po okna prišli naslednji dan njeni sodelavci, nakar ji je Trobec ponudil, da ji bo stvari brezplačno po službi pripeljal s kombijem. »Pridite sem in bova midva to peljala,« ji je rekel. Ko pa se je o tem ljubeznivem gospodu izpovedala sodelavcem v gledališču, so jo posvarili, da ji bo zagotovo veliko zaračunal, čeprav je obljubil, da ne bo, in jo prepričali, da ponudbo zavrne, kar je tudi storila. Vrnila se je v trgovino in se zlagala, da popoldne nima časa in da pridejo po stvari naslednji dan. Nekaj dni pozneje je Zupančičeva zagledala v časniku fotografijo Trobca, ob kateri je pisalo, da »je toliko in toliko žensk s kombijem odvažal na svojo kmetijo in jih ubil ter zažgal v krušni peči«, kot je povedala o dogodkih iz sedemdesetih let.

V tistih časih je bila na vrhuncu slave in priljubljenosti ena največjih slovenskih pevk vseh časov Ditka Haberl, ki je v nasprotju z Zupančičevo, ki še vedno nastopa, ni mogoče več videti in slišati na nobenem odru. Zakaj je tako, je jela pojasnjevati v Nedeljskem dnevniku. »Rada imam skladnost, harmonijo. Kot jo iščem v melodiji, tako jo iščem v slikanju. Harmonijo najdem tudi v abstraktnih slikah. Vsaka črta ima lahko svojo zgodbo. Smisel iščem v naravi, tam je lepota. Ob tem lahko povem, da so mi živali ljubše kot človek. Iskrene so, so vesele in jočejo, ko trpijo. Na neki način imajo dušo. Človek zavestno povzroča veliko gorja, žival tega zavestno ne dela. Žival ima predvsem rada. Ubija, ker pač nekaj mora pojesti. Človek pa kolje,« je sporočila v precej osebnem sporočilu za javnost.

Precej filozofsko nastrojena je bila pretekle dni še ena slovenska umetnica, ki pa datira tja v drugo tisočletje, Tina Maze. Kot so zapisali v Slovenskih novicah, v katerih so povzeli nekaj njenih modrih misli, ki jih je odposlala v svet in na splet, jih je s sporočilno vrednostjo izrečenega pozitivno presenetila. Zabeležila je namreč, da »človek, ki je živel več, ni tisti, ki ima več let, ampak tisti, ki je bolj občutil življenje«, ob čemer je nekoč najboljša smučarka na svetu citirala francoskega filozofa Jean-Jacquesa Rousseauja in dodala, da je v življenju spoznala kar nekaj takih ljudi, ki razmišljajo podobno kot ona. »Nekaj jih imam ob sebi in sem za to, da skupaj uživamo življenje, neskončno hvaležna,« je oznanila Mazejeva.

Neisha praznuje cel mesec

Kot kaže, pa konec lanskega leta nismo dobili zgolj nove predsednice in njenega moža, temveč pravi pravcati kraljevski par. Vsaj tako je prepričan predsednik Društva slovenskih pisateljev Dušan Merc, ki se je v oddaji 24 ur zvečer spotaknil ob honorar Aleša Musarja, moža predsednice države Nataše Pirc Musar, ki mu pripada kot mesečno nadomestilo v višini 15 odstotkov plače predsednice, kar znese približno 850 evrov na mesec. Partnerica bivšega predsednika Boruta Pahorja Tanja Pečar te pravice ni uveljavljala, Aleš Musar pa bo, kot je napovedal, to nadomestilo izkoristil za kritje stroškov, ki jih bo imel zaradi opravljanja protokolarnih in drugih družabnih obveznosti. »Navaditi se moramo, da je naša predsednica bogata – kot kraljica, to je funkcija, ki ti pritiče, ker si bogat in ker rahlo včasih malo lažeš, se sprenevedaš in soliš pamet ljudem. In to je poseben užitek. Veste, to je poseben užitek, tako kot jaz zdaj uživam, da si malo privoščim gospo,« je v uvodu razložil Merc in ugibal, kaj bosta zakonca storila s tem denarjem. »Mogoče ji bo pa kupil kakšno kombinežo ali pa jo bo nekako počastil. Mogoče si bo samo bencin kupoval, bi rekel za tisti nagnusni rolls-royce, ki je v resnici ena krama. Ampak dobro, tako je. Tako predsednico imamo, tako smo izvolili. In vso pravico ima,« se je pridušal Merc in še navrgel, da je gospod Musar nekakšni slovenski princ Filip. »On je skrbnik predsednice in mora svoje delo opravljati tako, da bo ona zadovoljna in da bo tudi država funkcionirala, da ne bo motenj,« je o vlogi prvega moža razglabljal predsednik Društva slovenskih pisateljev.

Tako kot pritiče pravim kraljicam, je v pravem turbo družabnem kolesju tudi slovenska glasbena umetnica Neža Buh, sicer bolj znana kot Neisha, ki se je svojega rojstnodnevnega jubileja lotila precej velikopotezno. »Letos praznovanje poteka kar cel mesec. Očitno zato, da malo nadoknadim. Toliko kosil in večerij ter seveda darilc in pozornosti, ki še kar kapljajo. Velika zabava je bila namreč lani, ko sem praznovala v velikem slogu okroglo številko. Letos me je žal tudi zdravje malo izdalo in sem čez novo leto obležala. Hvala dragim prijateljem in družini za vse rože, parfume, kozmetiko, vsa druga darila in podarjene tretmaje,« je o enomesečni rojstnodnevni zabavi za žurnal24.si razlagala Buhova.