Več kot polovica voznikov vozi prehitro

Vozniki in voznice, ki se dnevno vozijo iz Vnanjih Goric proti Ljubljani in nazaj, morajo še posebej paziti, da v ulici Nova pot ne prekoračijo hitrosti. Omejitev hitrosti v coni 30, ki je praktično sredi polja, je po mnenju krajanov nesmiselna. A na policiji odgovarjajo, da je postavljena z namenom umirjanja prometa za večjo varnost pešcev in kolesarjev v cestnem prometu.