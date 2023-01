Zapora ceste v Vodicah in na Brezovici

Zaradi del bo od sobote, 28. januarja, od 7. ure do ponedeljka, 30. januarja, do 5. ure zaprt priključek Vodice iz smeri Ljubljane proti Kranju. Zapora velja za izvoz in uvoz. Spomnimo, lani marca so začeli graditi obvoznico Vodice–odsek Vodice–Moste pri Komendi, ki je izjemnega pomena za prebivalce občine Vodice in za druge, ki se v Vodicah vključujejo na avtocesto. Prav tako v soboto, 28. januarja, bo med 7. in 16. uro popolna zapora ceste Brezovica–Podpeč (podvoz pod železnico v Notranjih Goricah) zaradi razopaženja prekladne konstrukcije železniškega mostu.