Predstavniški dom parlamenta Bosne in Hercegovine je potrdil imenovanje nove vlade, ki jo vodi Borjana Krišto iz HDZ BiH. Novi ministri in njihovi namestniki prihajajo iz koalicije, ki jo sestavljajo še Zveza neodvisnih socialdemokratov (SNSD) Milorada Dodika ter blok osmih državljanskih in bošnjaških strank s Socialdemokratsko stranko BiH (SDP BiH) na čelu. Za imenovanje ministrov je glasovalo 23 poslancev od 42. Vseh 19 glasov proti je prišlo iz največje bošnjaške stranke SDA Bakirja Izetbegovića in Demokratske fronte Željka Komšića, ki je član predsedstva BiH iz vrst Hrvatov. Obe sta zdaj končali v opoziciji.

Vzpostavitev oblasti so pozdravili ameriški in evropski predstavniki. Evropska unija je lani ob podelitvi statusa kandidatke državi izrazila pričakovanje, da bo eden prvih korakov hitra vzpostavitev oblasti po oktobrskih volitvah, nato pa izpolnjevanje vseh 14 pogojev za evropsko pot države. Visoki predstavnik za BiH Christian Schmidt je dejal, da bo odlično, če bo vlada uresničila polovico točk programa, kjer so se zavezali evropski poti, ne pa včlanjevanju v Nato, čemur nasprotujejo bosanski Srbi.

Mednarodni inštitut za bližnjevzhodne in balkanske študije v Ljubljani ocenjuje, da so oblikovanje vlade organizirali ZDA in Schmidtov urad ter da je podelitev mandata Borjani Krišto »strateška napaka«, saj da se bodo pod taktirko največje stranke bosanskih Hrvatov in največje stranke bosanskih Srbov »okrepile protidržavne dejavnosti, ki so lahko usodne za Bosno in Hercegovino«. Ocenjuje tudi, da so stranko SDA in opozicijo Dodiku v Republiki Srbski načrtno potisnili na stranski tir.