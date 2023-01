Sosedje, spet ponavljate!

Sosednjo prijateljsko državo smo v teh dneh spremljali še malo bolj podrobno, saj so zaradi vstopa v schengenski sistem padle naše južne meje, ob hkratnem prevzetju evra pa so se seveda podražile osnovne dobrine, kot so kruh, kava, parkiranje in striženje. Pa smo jim lepo povedali, da smo vse to mi že dali skozi in da bi se kaj lahko naučili iz naših izkušenj – če drugega ne, vsaj to, da jih zaokroževanje navzgor res ne bi smelo presenetiti.