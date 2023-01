Kot izhaja iz novele, se lahko predstojnik Finančne uprave RS odloči za uporabo tehničnih pripomočkov oziroma sledilnih naprav, ki uporabljajo globalni sistem pozicioniranja (GPS) za zbiranje podatkov o položaju in gibanju, je v sporočilu za javnost zapisal varuh. »Gre za poseg v zasebnost, ki je ustavno zajamčena človekova pravica,« je dodal.

Ukrep uporabe tehničnih pripomočkov je v skladu z novelo zakona možno odrediti zgolj na podlagi razlogov za sum, da so bile storjene najtežje kršitve davčnih prepisov. To pa se varuhu zdi razmeroma nizek dokazni standard. Opozoril je še, da pri odreditvi omenjenega ukrepa ni predviden predhodni sodni nadzor. Poleg tega ni jasno določeno, koliko časa sploh lahko tak ukrep traja, je dodal.

Institucija varuha človekovih pravic je pri svojem delu in odločitvah glede začetka postopka za oceno ustavnosti pred ustavnim sodiščem neodvisna in samostojna, je še zapisal. »Tako smo delovali doslej in bomo še naprej, kar nenazadnje od nas zahteva tudi četrti člen zakona o varuhu človekovih pravic. Svoje odločitve sprejemamo nepristransko in ne na podlagi pričakovanj ali zahtev posameznikov, ampak na podlagi strokovnih argumentov,« je poudaril.

DZ je novelo zakona o finančni upravi sprejel sredi decembra, takrat le z glasovi poslancev Svobode. Prav zaradi omenjene določbe o tajnem sledenju je državni svet nanjo izglasoval odložilni veto in pri ponovnem odločanju v DZ ta teden so potrebne glasove poleg poslancev Svobode prispevali tudi v Levici. Kot so pojasnili, so se dogovorili, da bodo sporni člen skupaj poslali v ustavno presojo.

Golob je danes dejal, da bodo zahtevo za ustavno presojo vložile vse tri koalicijske partnerice. »Dogovorili smo se, da vse stranke koalicije prispevajo vsaka po tretjino poslanskih podpisov za presojo zakona o finančni upravi,« je dejal na novinarski konferenci ob prvi obletnici stranke, ki jo vodi. S tem želijo po njegovih besedah ponovno dati jasno sporočilo, da so kot koalicija enotni. A v SD naj po neuradnih informacijah temu ne bi bili naklonjeni, danes popoldne pa so se prav na to temo sestali poslanci druge največje koalicijske stranke.