V ruskih raketnih napadih na Ukrajino ubitih enajst ljudi

V ruskih napadih z raketami in droni je bilo danes v Ukrajini ubitih skupno najmanj enajst ljudi, prav toliko je bilo ranjenih, je sporočila ukrajinska civilna zaščita. Kot je že pred tem sporočila vojska, so ruske sile nad državo izstrelile več kot 50 raket in več kot 20 dronov kamikaz.