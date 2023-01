Predvidoma v sredini februarja se bo začela proizvodnja litij-ionskih baterij v novozgrajeni hali, ki jo je Tovarna akumulatorskih baterij Tab Mežica v preteklosti kupila od Leka. Najprej bodo baterije sestavljali ročno, oktobra letos pa pričakujejo tudi novo avtomatsko linijo za sestavo modulov za shranjevanje električne energije, je napovedal Burja.

Tab Mežica je sicer že doslej v Aziji kupoval litij-ionske celice, ki jih je nato nekaj zaposlenih sestavljalo v proizvodnji v Žerjavu, februarja pa torej to proizvodnjo začenjajo na Prevaljah.

Kot je danes ocenil Burja, so te baterije zanimive za zelo širok spekter kupcev; od malih vlagateljev v Sloveniji do velikih energetskih podjetij. "Gre predvsem za to, da je možno z baterijami električno energijo aktivno upravljati," je pojasnil.

Hranilniki energije so denimo lahko uporabni tudi tako, da se jih polni takrat, ko je elektrika poceni, in uporablja, ko je elektrika draga. V Tabu tako računajo na kupce, ki se ukvarjajo s celostnimi energetskimi rešitvami doma in po Evropi.

Prvenstveno je prav podpori proizvodnji na Prevaljah namenjen tudi 3,1 milijona evrov vreden projekt DIGITAB, za katerega so partnerji prejeli 1,6 milijona evrov državnih in evropskih sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost, zaključuje pa se marca 2024.

Z avtomatizacijo nad pomanjkanje kadra

Tab Mežica se je za izvedbo projekta povezal s slovenskimi oz. koroškimi podjetji z različnih področij informacijskih tehnologij in programskih rešitev, in sicer s podjetji Stroka in Stroka Produkt, Pro-bit, Inbex in Troia ter podjetjem Eutrip, ki se ukvarja s celovitimi rešitvami na področju investicij in optimizacijo porabe energije.

Kot je pojasnil vodja projekta litij-ionskih baterij in tudi vodja projekta DIGITAB Matej Lorenci iz Taba, zanje projekt predstavlja možnost uporabe sodobnih tehnologij; med drugim za spremljanje produktov in delovnih procesov na daljavo, zaposlenim oz. bodočim zaposlenim pa bodo denimo z uporabo obogatene in navidezne resničnosti omogočali učenje. Prav tako lahko rešitve, ki si jih obetajo v okviru projekta, omogočajo lažje opravljanje servisnih storitev in zagotavljanje podpore na daljavo.

V Tabu razmišljajo tudi o možnostih, kako bi s pomočjo avtomatizacije in robotizacije proizvodnje nadomestili primanjkljaj določenega kadra ali našli rešitve za najtežja dela. Burja med drugim pričakuje tudi, da bodo prek projekta DIGITAB našli možnosti ali dokaz, da nadaljujejo razvoj in da iščejo kadre širokega spektra.

V povezavi z aktualnimi razmerami pa je Burja danes povedal, da se Tab trenutno ne sooča z večjimi tveganji pri dobavi energije. Največji izziv po njegovih besedah sicer zagotovo predstavlja nepredvidljiva cena energije. Ukrepe vlade je ocenil kot neustrezne, pričakuje še dodatno pomoč. »Od vlade pričakujemo kapico na ceno električne energije,« je poudaril.