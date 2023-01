V vzhodni Evropi je skupina Krka lani povečala prodajo za 14 odstotkov na 623,4 milijona evrov, v srednji Evropi za štiri odstotke na 364,2 milijona evrov, v zahodni Evropi za sedem odstotkov na 327,3 milijona evrov, v jugovzhodni Evropi prav tako za sedem odstotkov na 224,5 milijona evrov, na čezmorskih trgih pa za 23 odstotkov na 66,1 milijona evrov.

Na domačem trgu je skupina Krka lani prodala za 103 milijone evrov svojih izdelkov in storitev, kar je 11 odstotkov več kot leta 2021. Glavnino (60,5 milijona evrov) teh prihodkov so ustvarili s prodajo izdelkov, zdraviliško-turistične storitve so prispevale 42,6 milijona evrov.

Zdravil na recept je skupina lani po vsem svetu prodala za 1,4 milijarde evrov, kar je sedem odstotkov več kot leto prej. Prodajo je povečala v vseh regijah, med posamičnimi trgi pa najbolj na Češkem, v Nemčiji in Rusiji. Ključne skupine zdravil na recept so bila tudi v letu 2022 zdravila za bolezni srca in žilja, zdravila za bolezni osrednjega živčevja in zdravila za bolezni prebavil.

S tem predhodnimi rezultati se je v sredo seznanil nadzorni svet Krke, predsednik uprave in generalni direktor Jože Colarič pa jih je danes predstavil na novinarski konferenci v Novem mestu. Kot je dejal, so v letu 2022 poslovali uspešno. »Z dobrim poslovnim modelom in nenehnim prilagajanjem na različnih področjih poslovanja smo bili kos izzivom, ki jih je prineslo lansko leto,« je dejal in dodal, da so registrirali 11 novih izdelkov ter zaključili 490 registracijskih postopkov.

Naložbe v skupini Krka so lani znašale 106 milijonov evrov, letos naj bi bile še višje. Konec leta 2022 je skupina zaposlovala 11.598 delavcev, od tega v tujini 5243.