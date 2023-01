»Slovenija je na dnu lestvice evropskih držav po okrevanju letalskega potniškega prometa. Avgusta lani je bilo 42 odstotkov manj letov kot avgusta leta 2019,« je dejal državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Matevž Frangež. Spomnil je, da je država že med epidemijo z dvema razpisoma subvencionirala letalske povezave v dveh letih v skupni vrednosti 5,6 milijonov evrov.

S tem zakonom - katerega predlog predvideva subvencioniranje 50 odstotkov letaliških pristojbin prevoznikom, ki bodo vzpostavili določene povezave, v treh letih v skupni vrednosti 5,6 milijona evrov letno - želijo povečati letalsko povezljivost »s tistimi destinacijami, ki so za slovenske ljudi, za slovensko državo in za slovenski turizem in gospodarstvo posebej pomembne«.

Po predlogu bosta ministrstvi za infrastrukturo in gospodarstvo opredelili, katere linije bodo subvencionirane. Kot pravi Frangež, je bil cilj, da Slovenijo bolje povežejo s ključnimi destinacijami in da lahko Slovenci nato vsaj v drugem koraku dosežejo tudi najpomembnejša svetovna letališča.

Letalske povezave ključne za gospodarstvo in turizem

Poslanske skupine Svoboda, SD in NSi so napovedale podporo predlogu, v SDS pravijo, da mu ne bodo nasprotovali.

Rado Gladek (SDS) je dejal, da bi za sprejetje stališča potrebovali konkretnejši načrt z jasnimi cilji, ne pa da se bo program potreb, ki bo osnova za javni razpis, izdelal šele po sprejetju zakona. Menil je, da je treba iskati rešitve, ki bodo letalskim potnikom iz in v Slovenijo omogočale časovno in cenovno konkurenčno potovanje. V SDS nad idejo o državnem letalskem prevozniku niso navdušeni, »saj se država običajno izkaže za slabega gospodarja«, bi pa bilo po njihovem mnenju o ideji domačega letalskega prevoznika smiselno spregovoriti s slovenskimi podjetji, ki se ukvarjajo z letalskim prevozom.

Jožef Horvat (NSi) je dejal, da so letalske povezave ključne za razvoj gospodarstva in turizma. Zaradi propada nacionalnega letalskega prevoznika mednarodno povezljivost Slovenije trenutno zagotavljajo zgolj tuji letalski prevozniki, je spomnil, ti pa da zaradi močnega upada potniškega prometa nimajo interesa za dvig frekvenc letov. Ocenil je, da gre zakon v pravo smer. »Pozitivno je, da se predlaga subvencioniranje linij že obstoječim letalskim prevoznikom, ki delujejo na trgu, in se vsaj navidezno opušča idejo o ustanavljanju novega nacionalnega letalskega prevoznika,« je dejal.

Bojana Muršič (SD) je menila, da je predvidenih 5,6 milijona evro letno »sprejemljiva cena glede na učinke dobre letalske povezljivosti«. Kot je dejala, bodo z velikim zanimanjem spremljali učinke izvajanja zakona, ki da bodo dali tudi odgovore na vprašanja o potrebi ustanovitve novega nacionalnega letalskega prevoznika.

Tomaž Lah (Svoboda) je ob predstavitvi vsebine predloga ocenil, da ta predstavlja odraz sprejetih zavez aktualne vlade k večji prepoznavnosti Slovenije v svetu in krepitvi turizma ter mednarodnih gospodarskih, znanstvenih in kulturnih stikov.